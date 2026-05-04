我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（4）日氣勢如虹，開盤上漲301.76點、來到39228.39點，隨後漲逾千點，站上40000點關卡，盤中最高來到40727.17點，上漲1800.54點，創歷史最大漲點，午盤則是上漲1752.99點或4.5%，來到40679.62點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.24點、來到385.82點，盤中最高來到397.29點，午盤上漲12.57點或3.27%，來到397.15點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、旺宏、華邦電、南亞科、友達；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、欣興、南亞科、旺宏、臻鼎-KY。今日由權值股帶頭衝，權王台積電上漲65元、來到2200元，盤中最高來到2285元，午盤上漲145元或6.79%，來到2280元；台達電開盤上漲85元、來到2250元，隨後一度翻黑，不過有買單挹注下，午盤上漲15元或0.69%，來到2180元；聯發科則是一字鎖在漲停價2870元。PCB概念股持續成為多頭馬車，華通、邑昇、台燿、鉅橡、尚茂、立誠攻上漲停板，晟鈦上漲逾9%，霖宏上漲逾8%，同泰上漲逾7%，聯茂、昶昕上漲逾6%，律勝上漲逾5%，台郡上漲逾4%。記憶體族群也有買單挹注，南亞科攻上漲停價237元，華邦電上漲逾8%，旺宏、力積電上漲逾2%；模組廠同步走高，凌航攻上漲停板，群聯、宜鼎上漲逾6%。矽光子概念股也同步走高，東典光電、聯鈞、台燿、惠特、智邦、華星光、日月光投控、台星科、前鼎、波若威攻上漲停板，上詮上漲逾8%，光焱、訊芯-KY、矽格上漲逾6%。