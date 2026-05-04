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▲KID去做健康檢查，確認自己沒有生病，是健康瘦身。（圖／KID IG@circuskidd）

▲KID（左）和老婆Rita（右）4年，生下一子一女。（圖／林柏昇 KID FB）

42歲男星KID（林柏昇）去年底開始為了主持工作積極減肥，2個月甩肉12公斤，目前體重在69公斤左右。不少觀眾還以為他身體出狀況，認為KID瘦下來後臉色憔悴，KID昨（3）日PO文回應：「主要原因真的是這個爸爸的角色責任好像有點大。」他坦言自己要忙工作又要當好2寶爸，確實有些疲憊，所以他也去做了全身健檢，好在身體一切正常，且過去有的紅字反而因瘦身成功消失了，讓他直言：「身體的健康程度根本回春」，要粉絲不用擔心。KID昨日在IG發文，表示最近很多觀眾覺得他變瘦、看起來很憔悴，他笑說主要原因是當爸爸的責任有點大，「要出外工作賺錢，回家想花時間陪小孩，自己的時間也是高強度的興趣，所以整體下來好像身體有些疲憊！」KID也怕自己累出病，近日就特地帶著老婆一起去做全身健康檢查。KID坦言自己過去健檢時，都不太敢面對報告上的紅字，但現在有了寶貝兒女，不想得過且過，所以進行的是深度檢查，所幸報告出爐，他並沒有生病，身體狀態反而「驚人回春」。KID開心直呼因為他減肥成功的關係，很多紅字已經不見了，「我在想可能是幸福治癒了我！哈哈哈哈～但是電視節目好像看到我變瘦，大逃殺關卡好像變多了！這⋯到底是好還是不好呢？」KID的貼文曝光後，粉絲看了也紛紛留言恭喜他瘦身成功，「真的瘦很多，厲害」、「身體健康優先最重要」、「還是超級帥氣，但真的瘦太多了吧」、「因為經歷過鬼哥的事，那時候也是看到他比之前瘦很多，所以才不自覺地擔心你⋯看來這次報告不錯，那麼至少大家都放心」、「身體沒事就好」。KID與老婆Rita在2022年登記結婚後，隔年就生下兒子「木木」，2024年10月又迎來女兒「朵朵」，湊成「好」字。KID現在兒女雙全，生活相當幸福穩定，他也一改過去浪子做派，不是在工作、就是在運動、育兒，成為責任感十足的奶爸。