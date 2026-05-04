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受惠於AI伺服器與資料中心龐大需求的強力拉動，電源管理大廠台達電4月29日公布首季財報，單季獲利衝破200億元大關，每股純益（EPS）7.91元，雙雙締造歷史新猷，外資同步上調目標價，最高看至2880元。台達電第一季單季合併營收達1593.52億元，雖較上季微幅下滑1.39%，但較去年同期躍增34%，寫下歷史次高紀錄。獲利表現更為驚艷，歸屬母公司淨利高達205.55億元，不僅季增18.6%，相較去年同期102.31億元，年增超過1倍，刷新單季獲利新天花板。台達電董事會先前也通過總金額約141.8億元的資本支出案。在台灣廠區的投資上，公司將斥資約103億元以自地委建模式打造全新的觀音廠，並投入約18億元重建桃園一廠；海外布局部分，則透過子公司泰達電（DET）對印度子公司DeltaElectronicsIndia（DIN）進行6600萬美元增資，全力支援印度的建廠資金需求。針對這波擴張動作，台達電董事長鄭平指出，近年AI需求成長速度過於迅猛，導致公司原先規劃的產能提早耗盡，迫使營運團隊必須加速推進未來兩到三年的產能建設。有鑑於美國大型雲端服務供應商（CSP）今年的資本支出計畫均已定案，鄭平看好台達電今年的營運成長將毫無懸念。繼2025年砸下461億元的資本支出後，預估今年的投資總額將持續攀高，且重兵將集結於AI與資料中心相關應用。針對台達電營運情形，美系外資表示，有利的產品組合轉變與規模效益，將持續推升全年毛利率與獲利增長。台達電資料中心電源與散熱業務占比在今年首季提升至約40%。美系外資認為今年首季業績創紀錄的表現，市場仍低估台達電的表現，上調2026-2028年每股盈餘至41.5元、65.1元、98.5元，以2027年42倍本益比評估，同步調升目標價。綜觀目前外資最新獲利預估，目標價已來到2565元至2880元區間。