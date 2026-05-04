美國總統川普（Donald Trump）預計本月稍晚訪問北京，與中國國家主席習近平舉行川習會，越來越多跡象顯示，台灣議題將成為兩人討論焦點，這與過去中國和美國交手時傾向擱置台灣不同，對此，英國《衛報》在最新社論指出，台灣理應獲得美國持續支持，然而，以交易為導向、立場反覆無常的川普，可能會被中國視為突破的機會，也可能讓北京採取更高風險的行動。但整體而言，若台海局勢發生意外或誤判對任何一方都沒好處，維持既有政策符合美國自身利益。
《衛報》社論表示，中國外交部長王毅上週與美國國務卿盧比奧對話時，明確將台灣議題與更廣泛的中美雙邊合作掛鉤。川普想要與中國達成經貿協議，並希望北京能對伊朗施加影響力，中國期待華府在台灣問題上讓步作為交換，北京樂見川普政府軟化立場，像是縮減去年底宣布的110億美元對台軍售案。
中國一直將統一台灣視為歷史大業，但分析人士認為，中國在未來幾年內對台採取軍事行動的可能性不高。雖然有看法指出北京或許會視當前局勢為對台出手的機會，因為川普政府重心轉離亞洲、深陷中東局勢且軍備消耗快速；台灣增加國防支出的效果尚未完全顯現，而未來的美國總統或許對台立場會更加強硬。然而，從另一方面來看，川普出了名的難以預測，伊朗戰爭的啟示或許是大國雖可為所欲為，但仍必須為此付出代價。北京似乎相信美國正在衰退，雙方的軍事力量正在拉近，但解放軍高層亦因不斷整肅而動盪。
此外，台灣將於2028年舉行總統大選，隨著兩大在野黨於地方選舉中聯手，中國或許也會認為台灣政治前景有所改變。由於北京對自由香港的削弱，台灣民眾接受「一國兩制」的可能已近乎消失。約三分之二的台灣民眾視中國為重大威脅，自1992年以來，自認「僅是台灣人」的比例已增加三倍以上，達到63％，顯示世代自我認同的轉變。不過，仍有不少台灣人認為與中國改善關係是務實的選擇。
上個月，習近平接見了國民黨主席鄭麗文，這是十年來的首次類似會面。國民黨主張與北京建立更緊密關係，北京軟硬兼施，一方面與在野黨領袖會晤提供經濟誘因，同時也經常採取強硬手段，像是軍演與加大外交封鎖，賴清德原本出訪史瓦帝尼的行程，就因為非洲三國拒絕專機飛越領空而臨時取消。
《衛報》社論最後強調，一個充滿活力的民主台灣理應持續獲得美國支持。川普若此時釋出立場反覆的訊號，可能讓中國認為無需動武即可實現統一，但也可能促使北京採取更具升高風險的行動。這將增加誤判或意外的可能性，對任何一方都沒有好處。對美國而言，維持現狀同樣更符合其自身利益。
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中國一直將統一台灣視為歷史大業，但分析人士認為，中國在未來幾年內對台採取軍事行動的可能性不高。雖然有看法指出北京或許會視當前局勢為對台出手的機會，因為川普政府重心轉離亞洲、深陷中東局勢且軍備消耗快速；台灣增加國防支出的效果尚未完全顯現，而未來的美國總統或許對台立場會更加強硬。然而，從另一方面來看，川普出了名的難以預測，伊朗戰爭的啟示或許是大國雖可為所欲為，但仍必須為此付出代價。北京似乎相信美國正在衰退，雙方的軍事力量正在拉近，但解放軍高層亦因不斷整肅而動盪。
此外，台灣將於2028年舉行總統大選，隨著兩大在野黨於地方選舉中聯手，中國或許也會認為台灣政治前景有所改變。由於北京對自由香港的削弱，台灣民眾接受「一國兩制」的可能已近乎消失。約三分之二的台灣民眾視中國為重大威脅，自1992年以來，自認「僅是台灣人」的比例已增加三倍以上，達到63％，顯示世代自我認同的轉變。不過，仍有不少台灣人認為與中國改善關係是務實的選擇。
上個月，習近平接見了國民黨主席鄭麗文，這是十年來的首次類似會面。國民黨主張與北京建立更緊密關係，北京軟硬兼施，一方面與在野黨領袖會晤提供經濟誘因，同時也經常採取強硬手段，像是軍演與加大外交封鎖，賴清德原本出訪史瓦帝尼的行程，就因為非洲三國拒絕專機飛越領空而臨時取消。
《衛報》社論最後強調，一個充滿活力的民主台灣理應持續獲得美國支持。川普若此時釋出立場反覆的訊號，可能讓中國認為無需動武即可實現統一，但也可能促使北京採取更具升高風險的行動。這將增加誤判或意外的可能性，對任何一方都沒有好處。對美國而言，維持現狀同樣更符合其自身利益。