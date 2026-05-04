我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（4）日氣勢如虹，開盤上漲301.76點、來到39228.39點，隨後漲逾千點，站上40000點關卡，盤中最高來到40727.17點，上漲1800.54點，創歷史最大漲點，也同創歷史新高點，終場上漲1778.51點或4.57%，收在40705.14點，創新收盤新高點，成交量為1兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.24點、來到385.82點，盤中最高來到397.29點，終場上漲13.67點或3.55%，收在398.25點，成交量為2629.92億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、旺宏、華邦電、友達、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、欣興、旺宏、臻鼎-KY、南亞科。今日由權值股帶頭衝，權王台積電上漲65元、來到2200元，盤中最高來到2285元，終場上漲140元或6.56%，收在2275元，貢獻大盤指數就有1109點；台達電開盤上漲85元、來到2250元，隨後一度翻黑，不過有買單挹注下，終場上漲55元或2.54%，收在2220元，貢獻大盤指數就有35點；聯發科則是一字鎖在漲停價2870元，貢獻大盤指數就有85點。PCB概念股持續成為多頭馬車，華通、台燿攻上漲停板，聯茂、台表科上漲逾7%，建榮、尖點上漲逾5%，台光電上漲逾4%，健鼎、金居、金像電、台郡、欣興上漲逾3%。記憶體族群也有買單挹注，南亞科攻上漲停價237元，華邦電上漲逾6%，力積電上漲逾2%，旺宏小漲0.32%。矽光子概念股也同步走高，東典光電、聯鈞、台燿、惠特、智邦、華星光、日月光投控、台星科、前鼎、波若威、訊芯-KY攻上漲停板，上詮上漲逾8%，光焱上漲逾6%。