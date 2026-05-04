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總統賴清德突破中國封鎖，成功抵達友邦史瓦帝尼展開國是訪問，除了中國外交部、國台辦怒嗆「偷渡式外交」之外，國民黨前主席洪秀柱、國民黨主席鄭麗文也跟著批評。對此，民進黨團書記長范雲今（4日）表示，「北京生氣的事情，通常都代表我們做對了什麼」。對於賴清德出訪史瓦帝尼，中國外交部批評，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。民進黨立法院黨團上午召開輿情記者會，范雲表示，大家都看到北京非常生氣，「北京生氣的事情，通常都代表我們做對了什麼」。范雲說，總統代表台灣2300萬人民，2300萬人民當然有權走向世界。他提到，國際媒體都看到台灣如何在不利的環境中，努力讓外交有韌性，中共阻撓，國際有目共睹，非常謝謝這麼多友邦、國際友人在過程中提供很多協助，讓台灣突破中共干擾、讓2300萬人民走向世界。媒體詢問，賴清德訪史國引起中國反彈，還稱賴清德搭國外飛機上演「偷渡式外交」，外界猜測回程的各種可能，還有人建議賴清德可以先到巴拉圭，再搭專機回台，是否認為可行？范雲說，謝謝國人在周末幫總統想了很多可能路徑，涉及國安議題，相信國安團隊會有最好的安排，也謝謝過程中，非常多國際友人的協助與彼此信任，國安非常重要，細節部分不需要更多討論。此外，范雲也說，這兩天看到不管是國民黨前主席洪秀柱，還是現任主席鄭麗文，似乎都不樂見台灣在國際上有突破、不樂見中華民國總統順利出訪，這是國民黨要面對的問題，「你不樂見，難道是要跟中共站在一起嗎？」范雲說，台灣是在國際環境中面對挑戰最多，但不斷展現韌性的國家，總統代表2300萬人民走出去，且是對等尊嚴、與友邦做朋友、彼此互惠的方式發展價值外交，「這是2300萬人民都樂見的，我們會繼續走出去、不畏風雨」。