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伊朗強硬警告：違反停火協議

美國總統川普（Donald Trump）表示，美國將開始努力解救受困於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，並警告任何干預行為都將受到「強力處理」。不過有外媒爆料，美國海軍並不會提供護航。根據《華爾街日報》、《紐約時報》報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「為了伊朗、中東及美國的利益，我們已告知這些國家，我們將引導其船隻安全撤離這些受限水道，以便他們能自由且有能力地繼續其業務。」《紐時》指出，川普未說明更多細節，尚不清楚「引導」與「護航」船舶有何不同；川普也未提及是否解除美國對進出伊朗港口船隻的封鎖。《華爾街日報》引述兩名美國高級官員的說法，這項被川普稱為「自由行動」（Project Freedom）的新機制，實際上是一個涉及各國、保險公司及航運組織的協調單元，旨在引導海峽內的交通。官員表示，該計畫目前並不涉及由美國海軍軍艦護航。不過歐洲外交官與船東不太看好，認為，在沒有軍艦護航的情況下，單憑協調單元不太可能顯著改變海峽現狀。一名官員指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）最近在海峽部署了水雷，對商業航運構成了新威脅。據美國高級官員的說法，川普最新的提議將涉及定位水雷並將資訊傳達給通過水道的船隻以避開危險，同時識別出最安全的航行路線。官員表示，美國正尋求其他國家的支持，以提供有助於識別這些通航路線的資訊。他將此舉描述為代表美國、中東國家，尤其是伊朗所做出的「人道主義姿態」，但並未詳細說明伊朗政府將扮演何種角色。據美國中央司令部（CENTCOM）的聲明表示，這項任務將於4日正式啟動，目標是支援尋求自由穿過該重要國際貿易走廊的商船。支持該行動的美軍武力將包括1.5萬名官兵、飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基飛機，以及無人平台。針對川普的「自由計劃」，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）在社群平台X（舊稱推特）上回應：「荷姆茲海峽與波斯灣不會透過川普的妄想貼文來管理。」文中更以警告一詞開頭，並表示：「任何美國對荷姆茲海峽新海上安排的干預，都將被視為違反停火協議。」