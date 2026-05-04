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台北股市5月迎來開門紅！加權指數今（4）日盤中最高來到40727.17點，上漲1800.54點，創歷史最大漲點；其中最大功臣就是權王台積電，最高一度至2285元，上漲150元，創下史上盤中最大上漲金額，貢獻大盤指數就有1192點，市值也上升至新台幣59.25兆元。美股四大指數上週五多數走高，道瓊指數下跌152.87點或0.31%，報49499.27點，那斯達克指數上漲222.13點或0.89%，報25114.44點，標普500指數上漲21.11點或0.29%，報7230.12點，費半指數上漲91.64點或0.87%，報10595.34點。台指期夜盤上週同步走高表態，終場上漲760點或1.93%，收在40102點，台積電期貨盤後上漲40元。台積電現貨也持續走高，今日盤中上漲至2285元，上漲150元，創下史上盤中最大上漲金額，市值也上漲3.88兆元，來至59.25兆元，貢獻大盤指數就有1192點，也就是說有6成以上漲點來自台積電。此外，根據集保最新統計顯示，截至4月30日，台積電未滿1張的零股投資人合計持股數達2.43億股，顯示小額投資人進場意願強烈，推升整體參與度維持高檔水準。股王信驊也同步走高，盤中最高來到17405元，創下新天價；股后穎崴雖沒有創下新天價，但盤中最高也來到10825元。