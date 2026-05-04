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台北市鼠患問題連環爆，市府在捷運雙連站線形公園投放老鼠藥，民進黨籍議員林亮君擔心若小朋友或寵物誤食怎麼辦？不過週刊今（4）日報導，知情人士爆料，民進黨不只側翼散播鼠患謠言外，更扯的是，林亮君竟設局誘導北市環保局投藥，轉頭就將環保局回報的結果拿來發臉書操作，痛罵公園「滿地老鼠藥」。對此，國民黨立委王鴻薇今（4）日痛批，這種自導自演、病毒式傳播，惹人反感的「大罷免選舉模式」，只是下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打。王鴻薇表示，民進黨操作老鼠議題已經一週多，真相也逐漸現形，北市老鼠案件數早就大幅下降，2月258件、3月90件下降約65%，4月份(至4月23日) 49件，死亡通報比例提升1.8倍。但是為了打這些議題，無所不用其極，柯建銘的助理發「高雄」老鼠的照片，也有側翼發屏東果菜市場老鼠的影片，惡意造假要影射台北市，都造假被抓包。王鴻薇指出，當然少不了民進黨議員的「設局」，根據「鏡週刊」即時新聞報導：「4月30日上午林亮君透過助理主動要求環保局處理線型公園的老鼠問題；環保局在收到訊息後去投藥。」在林辦都知情情況下「當天晚上林亮君就在臉書上痛批市府在雙連站線形公園投放老鼠藥。」整起事件根本就是她在自導自演。王鴻薇說，可能眼看老鼠案件數持續下降，為了洗老鼠案數量，民進黨側翼自己搞出一個「通報系統」，卻漏洞百出，拿2年前的舊老鼠照片、沒照片留言、甚至料理鼠王的玩偶都能審核通過，原來是「人造鼠」平台。而且回報榜上第一名（目前第二），還被抓包疑似是基隆罷團成員，怎麼剛好老鼠都是一個基隆罷團成員看到。「這種自導自演、病毒式傳播，惹人反感的「大罷免選舉模式」，只是下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打。」