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大規模滅鼠是否重啟 仍待主管機關評估

近期雙北老鼠數量增加跡象讓不少民眾人心惶惶。台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈提到，老鼠是全世界各都市都存在的問題，過去在傳染病較多的時代有做過全國性滅鼠活動，而現在全國性的滅鼠活動停止多年，老鼠多的原因可能與此相關。現行的狀態仍建議民眾端防治，但一般家庭不太建議使用餌劑，先以物理方式處理較為合適。徐爾烈今（4）日受訪時提到，老鼠可說是全世界各都市都存在地問題，因為都市有很多食物可以給老鼠吃、也有多地方可以躲藏，過去傳染病較多的時代，政府可能會每年進行一次全國性滅鼠活動，但近幾年並沒有進行。徐爾烈說，當時滅鼠主要以殺鼠劑全面分發家戶，也隨意放置，對於非目標生物可能造成危害，因此全國性滅鼠活動停止多年。他認為「這大概與老鼠多可能也有關係。」徐爾烈說明，老鼠在不同的區域、活動方式也不太一樣，在鄉村或有綠植栽的地方，冬天時因為沒有東西吃又寒冷，就會往住家跑，而現在這個季節可能在戶外會看到比較多，主要是天氣溫暖，在外覓食方便。徐爾烈提醒，不同時間、環境的條件，老鼠出現頻率跟時間不太一樣，有些地方即使在白天也可看到老鼠在活動，那也表示鼠患算比較嚴重的，因為老鼠本身是夜行性的動物，在白天出現就表示密度有點高，才會在白天出現讓我們看到。但台北市的都更或下水道整治是否會影響老鼠數量，徐爾烈提到，因為都更的社區都是舊社區，較容易潛伏老鼠蟑螂，為了避免拆遷後，老鼠到處跑影響到居民生活，因此會花相當大的功夫進行滅鼠活動。他強調，但都更是區域性，並非全面性的。徐爾烈說明，目前各地區不一樣，較靠近市場、食物較多的地方，也比較容易發現，因為有區域性；他認為，通常要進行巡視或調查，確認哪些區域較多、應該用什麼方式防治。至於是否要重啟大規模滅鼠防治，徐爾烈提到，這要看主管機關及動保團體溝通，需要有不同專家、從不同角度會有不一樣的看法，現在並沒有大數量傳染病的狀態下，防治作業會以各社區的處置為佳。徐爾烈建議，政府要做一些宣傳，包括如何避免老鼠侵入到家庭、若侵入後要如何防治。他說，假設需要使用餌劑，應該要知道正確的使用方式。不過，徐爾烈認為，一般家庭不太建議用餌劑，當使用餌劑導致老鼠死亡時，老鼠身上的寄生蟲，如跳蚤、蝨子、蟎類會到處跑，而躲在隱蔽地方時，屍體味道也會非常難聞，建議可使用物理方式，如老鼠籠、老鼠夾或黏鼠板等。徐爾烈提到，台灣流行的漢他病毒是亞洲型，會透過鼠糞、老鼠尿傳染，基本上不接觸老鼠，建議先噴灑漂白水，過了10、20分鐘再去清掃；假設是黏鼠板黏到，應用塑膠袋套起來，讓老鼠沒有空氣，很快就會死掉。若是有死老鼠，則建議用夾子或手套拿取，不要直接用手觸碰，徐爾烈提醒，當老鼠掙扎，不要接觸，因為老鼠會有攻擊性，被咬到就可能得到鼠咬熱，更不要逗弄活老鼠，會有風險。