我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高畑充希（右）和有村架純（左）是12年好友，爆料私下都用關西腔聊天。（圖／IG@mitsuki_takahata ）

▲高畑充希（右）與岡田將生（左）在2024年宣布結婚。（圖／IG@mitsuki_takahata ）

日本女星高畑充希於今年1月順利產下和丈夫岡田將生的第一個孩子，正式升格人母。近日她在TBS節目《週日初耳學》的VTR訪談中，分享了產後的溫馨趣事，透露好友有村架純在寶寶出生隔日便第一時間趕往探視，見到新生兒時更驚呼：「真的是人類」、「妳真的生出一個人了呢！」直率反應讓高畑充希非常感動。由於平時的有村架純並不是會給壓力的朋友類型，都是透過固定傳訊息來關心高畑充希，提醒她不要太勉強自己、記得好好休息。不過在高畑充希生產之後，她卻主動表示很想看看孩子。因此產後隔天，高畑充希便邀請她來探望新生兒。有村架純看到寶寶時露出相當驚喜的神情，忍不住驚呼：「真的是人類耶」、「妳真的生了一個孩子呢」，語氣充滿新鮮感與驚訝。另外，高畑充希也在節目中揭露了有村架純私下鮮為人知的一面。她笑稱，雖然外界總覺得有村架純帶著神祕感，但其實她個性非常率真又純粹。高畑充希特別提到，雖然大家很難想像有村架純用關西腔會說「為什麼啦（なんでやねん）」這種話，但私下兩人都用關西腔溝通，有村架純不僅會精準吐槽，還具備幽默的關西靈魂。高畑充希與有村架純分別來自大阪與兵庫，自2014年合作電影《女子戰隊》以來便情同親姐妹，關係好到會去彼此家中過夜，友情長達12 年，高畑充希感嘆：「我們從十幾歲就認識了，她更像是我的家人。」而高畑充希和岡田將生的婚姻生活也一直備受外界關注。兩人在2023年合作《1122 好夫妻》結緣，並於2024年宣布結婚喜訊，今年1月迎來新生命誕生。