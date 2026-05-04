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▲美軍M109A7自走砲。（圖／美國陸軍）

國防部以686.4億元新台幣委託漢翔公司生產66架T-5勇鷹高教機，用於汰換1984年服役的AT-3教練機。根據國防部今（4）日送交立院業務報告指出，勇鷹高教機迄今已交付56架，力拚今年全數交機完畢。立院外交及國防委員會週三（6日）邀請國防部業務報告，並審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分（不含國家安全局部分)。國防部今日已將報告送交立院。根據國防部報告指出，國軍為肆應敵情威脅與未來作戰型態，持續強化各項聯合戰力整建。隨中共灰色地帶襲擾增加，與「由演轉戰」可能性提高，於去年提出2項特別預算，感謝立院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，國防部於今年、明年執行「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升」等6案，以強化指管通聯備援、增加戰略物資與改善彈藥囤儲環境等，可快速提升國土安全韌性。國防部指出，「強化防衛韌性與不對稱戰力特別條例」草案，行政院版所採購之項量均以敵情威脅研判為依據，並前瞻未來戰場與科技發展進行審慎規劃；籌獲後，將達成空中重層攔截網、AI指管與決策輔助、多層次削弱、遠距精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能及國防帶動經濟效益等7大目標。同時結合年度公務預算編列規劃，參考科技創新與戰場型態演變，積極引進民間無人系統新興科技與現貨市場裝備，結合民間創新能量與專業經驗，加速取得作戰所需技術與產品，推動「新訓練、新思維、新裝備、新科技」建軍整備發展，並逐步提升整體防衛作戰效能。為有效強化部隊戰力，結合新式武器獲裝期程，已規劃於今年7月1日編成濱海作戰指揮部，將納入海軍機動雷達、飛彈車組及無人飛行載具，以利遂行濱海作戰與近岸防禦任務；另為因應全社會防衛韌性、軍民整合與後備戰力權責劃分，已於今年1月1日將18個縣市後備旅移編陸軍，可有效強化地面常後備部隊戰力整合。在國造戰力方面，「國機國造」自2017年至2026年計畫產製新式高教機66架，迄今交機56架；「國艦國造」持續推動新型救難艦、高效能艦艇、輕型巡防艦及快速布雷艇等建案，依節點管制進度執行。潛艦原型艦亦依測試程序逐項執行海上測試，並於安全條件無虞狀況下，賡續進行後續驗證及交裝。國防部報告指出，在對美軍購方面，美方於去年12月18日公布「M109A7自走砲」等8項進行知會國會程序，能大幅精進我多域拒止能力。美政府為改善對全球軍售效率，已多次提出精進方案，例如「豪豬法案」，建議修訂「武器出口管制法(AECA)」讓台灣享有與「北約＋(NATO Plus)」成員國同等之軍售待遇，均有助加速對台灣軍售行政程序。