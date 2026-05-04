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越南今年多個地區的荔枝產量大幅減少，有些地方縮減幅度甚至高達50％，因此即使進入旺季，預計荔枝價格仍將持續維持高位。根據《越南快訊》報導，越南當局表示，2026年荔枝產量下降主要是因為天氣因素，去年冬季不夠寒冷，今年年初氣溫又較往年平均高了約攝氏0.5～1度，加上2月底至3月持續的細雨天氣，影響了荔枝花芽分化過程，導致多數果園開花不均，出現「花葉混生」現象，結果率下降。開花期間空氣濕度偏高，也影響授粉、受精及幼果留存，同時有利病蟲害發生，進一步降低產量。不僅越南，中國的荔枝供應也出現減少跡象。經歷前一年豐收後，荔枝樹進入產量衰退週期，導致整體產量下降，進而推升價格提前上漲，使市場走向與2025年相反。越南全國目前荔枝種植面積約達5萬5000公頃，主要集中在北部地區。其中，北寧為最大種植區，面積近2萬9800公頃，今年產量估計約9萬5000噸，相當於年度目標的59.5％，較2025年的21萬5000噸大幅減少。不過，目前產量數字是根據開花情況估算；等到實際採收時，產量可能還會有所變化。今年早熟荔枝產量僅約8萬5000～9萬噸，較同期減少35～50％。因供應大幅減少，荔枝價格強勁上漲。果園收購價每公斤在5萬～9萬5000越南盾（約新台幣60～114元）之間，創下歷史新高。零售市場上，早熟荔枝普遍售價為每公斤14萬～18萬越南盾（約新台幣168～216元），而部分高品質或空運貨品可達每公斤19萬5000～21萬越南盾（約新台幣234～252元）。