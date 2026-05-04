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懸宕2年多的竹科龍潭園區擴建案（龍科三期）驚傳「大復活」！竹科管理局長胡世民表示，已於日前完成召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建土地為104公頃。業界傳出，該筆土地將作為台積電建次世代先進製程廠區使用。對此，台積電今（4）日表示，該公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性。龍科三期原規畫徵收158.59公頃土地，並於2026年中約可提供約80公頃工業用地，以供廠商建廠之用，其中台積電規畫興建2奈米及以下建廠用地。但2022年消息曝光後，由於該用地有高達88%為私人土地，遭遇當地居民反對，部分居民甚至組自救會持續抗爭。也因此台積電在2023年10月宣布放棄進駐，並將先進製程重心向南延伸至高雄、台南等地。不過，現在事情出現轉機，竹科管理局指出，龍科三期擴建計畫縮減擴建面積為104公頃，並且因居民意見問題而重新修正，並於去年底召開公聽會，收集民眾意見，擴建計畫可行性研究已於三月中旬通過國科會審核，預計五月提報籌設計畫（細部規畫），待審議通過將呈報行政院。對於此消息，台積電今日表示，「公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠之用地；一切以公司對外公告為主」。台積電並未說明是否於龍科三期建置埃米世代廠房，指出一切以公司對外公告為主。