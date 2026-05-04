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▲新演員余意（如圖）發文控訴陳昊宇私會其男友，但沒有提出任何有力證據。（圖／翻攝自微博）

▲陳昊宇工作室反擊余意，強調陳昊宇赴美是去工作，期間和老友正常聚餐。（圖／陳昊宇小宇宙微博）

▲陳昊宇曾經拿下節目《華人星光大道3》、《乘風2024》（浪姐5）冠軍，拍過陸劇《如懿傳》。（圖／陳昊宇小宇宙微博）

中國女星陳昊宇曾經拿下節目《華人星光大道3》、《乘風2024》（浪姐5）冠軍，人氣不俗，怎料，她今（4）日被另一位女星余意發文控訴跑到紐約私會其男友，疑似當小三，不過爆料文已經刪除。對此，陳昊宇工作室強硬反擊，強調陳昊宇赴美是去拍廣告，「期間僅與老友正常聚餐」，其他傳言都是惡意捏造，將依法追究造謠者的法律責任。新人演員余意演過網劇《少年歌行》，目前就讀紐約大學電影系，她今天在小紅書貼出出陳昊宇上個月紐約行的照片，寫道：「陳昊宇女士，謝謝您特意跑來紐約見我男朋友。撒謊成性的男人和慣三女人的愛情story」，但沒有附上任何實質證據，且隨後即刪文。對於網友質疑想藉機炒作上位，喊話有證據快丟，余意回擊：「我沒有義務向不知情的網友公開私人證據，相關記錄我會保留，也請停止用『等著被告』這種話來恐嚇我。」並表示自己1年不發文的人，沒有必要蹭熱度。稍早，陳昊宇工作室發布澄清聲明，回應余意的指控，「（陳昊宇）赴美全程為廣告拍攝公務行程，期間僅與老友正常聚餐。其餘所有網傳相關内容均為惡意捏造謠言，純屬無妄之災。現已委託律師固定全部證據，依法追究造謠主體全部法律責任。」現年34歲的陳昊宇早期來台就讀元智大學，因為唱作俱佳且外型甜美，2014年奪下歌唱選秀節目《華人星光大道3》冠軍，受封「宅男女神」，後來轉戰中國戲劇圈，以陸劇《如懿傳》的舒妃一角和《一念關山》的初月為人熟知，並在2024年《乘風2024》（浪姐5）中從黑馬之姿一路奮鬥到C位奪冠出道，奠定如今的高人氣。