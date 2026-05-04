近年日本興起來台灣旅遊熱潮，2025年日本人來台觀光人數已突100萬人，說到日本遊客愛去的台灣景點，多數會聯想新北九份、台北西門町等，但近日「晴光商圈」與其鄰近的「雙城街夜市」瞬間成為日本人打卡聖地，在地店家都擠滿日本觀光客，其中「鴻水餃牛肉麵」更是日本觀光客朝聖攤位首選。據悉，晴光商圈不只歷史悠久，更保留許多老字號小吃，就連在地人也十分喜愛。
日本人來台灣沒去九份！改瘋「隱藏商圈」朝聖打卡
日前有網友在Threads貼出一張照片，只見畫面中是傍晚時刻的「台北晴光商圈」街道，當地有不少流動攤販與小吃，但小小的巷弄內卻擠滿來自各地的遊客，讓原PO忍不住讚嘆「這裡應該是在台日本人密度最高的地方」。
台北晴光商圈爆紅！日本人排滿每攤：好味道連在地人都愛
晴光商圈位於台北市中山區，涵蓋了中山北路、林森北路、民族東路和民權東路一帶，其中又以晴光市場和雙城夜市最為知名。晴光商圈於近年突然爆紅，並成為日本觀光客的熱門「打卡聖地」，不論是甜甜圈、小籠包、紅豆餅等攤位湧入不少日本人，每攤都大排長龍，店家甚至會提供日文菜單，相當窩心。
不過晴光商圈為何突然翻紅呢？最主要由於正是商圈與夜市內的眾多老字號美食，其中又以雙城街夜市29號攤「鴻水餃牛肉麵」最為知名，以皮薄餡多的韭菜水餃和紅燒牛肉麵打開知名度，並透過社群媒體傳播吸引大量遊客，不少日本觀光客專門為它而來，同樣連帶影響周邊攤販活絡，成為新一代的台灣觀光景點。
實際查詢Google評價，晴光商圈擁有4.4顆星高分，超過千人評價，多數人都給予5顆星正面評語，大讚「有別於其他商圈，比較有親民感，東西都好吃，價格也ok，沒那麼吵雜，是我喜歡的和善商圈」、「晴光商圈有太多好吃及新奇的東西，地方不大，但是好逛」。
走過美軍歲月與大火！晴光商圈浴火重生「變美食聖地」
據了解，晴光商圈創立年代久遠，最初是以晴光市場發跡，於40年代美軍顧問團駐防時，成為美國軍人娛樂場所。待美軍離開後，晴光市場瞬間失去往日熱鬧，後來則轉型為觀光夜市，卻在1997年因一起大火不幸被摧毀，不過後續重建後規劃出完善商店街與美食廣場，發展成一個規模不大，卻熱鬧有加的傳統美食市集。
晴光商圈與雙城街夜市緊密相鄰，形成從早到晚都熱鬧的美食聖地，不少老字號攤販已賣了30多年，憑藉多年好味道吸引舊雨新知前來朝聖，當地更設計整齊劃一的橘紅色招牌，成為台北第一個區域性示範夜市。儘管雙城街夜市規模不大，但每一攤生意都好得沒話說，而近年名聲在網路上被廣傳，相信未來當地會有更多的遊客前來造訪。
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日前有網友在Threads貼出一張照片，只見畫面中是傍晚時刻的「台北晴光商圈」街道，當地有不少流動攤販與小吃，但小小的巷弄內卻擠滿來自各地的遊客，讓原PO忍不住讚嘆「這裡應該是在台日本人密度最高的地方」。
台北晴光商圈爆紅！日本人排滿每攤：好味道連在地人都愛
晴光商圈位於台北市中山區，涵蓋了中山北路、林森北路、民族東路和民權東路一帶，其中又以晴光市場和雙城夜市最為知名。晴光商圈於近年突然爆紅，並成為日本觀光客的熱門「打卡聖地」，不論是甜甜圈、小籠包、紅豆餅等攤位湧入不少日本人，每攤都大排長龍，店家甚至會提供日文菜單，相當窩心。
實際查詢Google評價，晴光商圈擁有4.4顆星高分，超過千人評價，多數人都給予5顆星正面評語，大讚「有別於其他商圈，比較有親民感，東西都好吃，價格也ok，沒那麼吵雜，是我喜歡的和善商圈」、「晴光商圈有太多好吃及新奇的東西，地方不大，但是好逛」。
據了解，晴光商圈創立年代久遠，最初是以晴光市場發跡，於40年代美軍顧問團駐防時，成為美國軍人娛樂場所。待美軍離開後，晴光市場瞬間失去往日熱鬧，後來則轉型為觀光夜市，卻在1997年因一起大火不幸被摧毀，不過後續重建後規劃出完善商店街與美食廣場，發展成一個規模不大，卻熱鬧有加的傳統美食市集。
晴光商圈與雙城街夜市緊密相鄰，形成從早到晚都熱鬧的美食聖地，不少老字號攤販已賣了30多年，憑藉多年好味道吸引舊雨新知前來朝聖，當地更設計整齊劃一的橘紅色招牌，成為台北第一個區域性示範夜市。儘管雙城街夜市規模不大，但每一攤生意都好得沒話說，而近年名聲在網路上被廣傳，相信未來當地會有更多的遊客前來造訪。