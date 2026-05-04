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日本人來台灣沒去九份！改瘋「隱藏商圈」朝聖打卡

只見畫面中是傍晚時刻的「台北晴光商圈」街道，當地有不少流動攤販與小吃，但小小的巷弄內卻擠滿來自各地的遊客

台北晴光商圈爆紅！日本人排滿每攤：好味道連在地人都愛

▲晴光商圈位於台北市中山區，涵蓋了中山北路、林森北路、民族東路和民權東路一帶，其中又以晴光市場和雙城夜市最為知名。（圖／台北市商業處官網）

最主要由於正是商圈與夜市內的眾多老字號美食，其中又以雙城街夜市29號攤「鴻水餃牛肉麵」最為知名，以皮薄餡多的韭菜水餃和紅燒牛肉麵打開知名度，並透過社群媒體傳播吸引大量遊客，不少日本觀光客專門為它而來

▲雙城街夜市29號攤「鴻記水餃牛肉麵」人氣極高，甚至有不少日本遊客慕名而來。（圖／Google評價）

▲晴光商圈美食種類多元，其中甜甜圈、小籠包、紅豆餅等都是在地熱門小吃。（圖／台北市商業處官網）

走過美軍歲月與大火！晴光商圈浴火重生「變美食聖地」

近年日本興起來台灣旅遊熱潮，2025年日本人來台觀光人數已突100萬人，說到日本遊客愛去的台灣景點，多數會聯想新北九份、台北西門町等，據悉，晴光商圈不只歷史悠久，更保留許多老字號小吃，就連在地人也十分喜愛。日前有網友在Threads貼出一張照片，，讓原PO忍不住讚嘆「這裡應該是在台日本人密度最高的地方」。貼文曝光後，瞬間引來眾多台灣人討論，「這是真的，身為在地居民每次去晴光都是滿滿日本人，攤位上還會有日文的菜單」、「晴光市場真的很多日本人，店家也很多會講日文」、「真的，雙城街夜市好幾攤都在排隊」，還提到多數日本人都是為了熱門攤位「鴻水餃牛肉麵」而來。晴光商圈位於台北市中山區，涵蓋了中山北路、林森北路、民族東路和民權東路一帶，其中又以晴光市場和雙城夜市最為知名。晴光商圈於近年突然爆紅，並成為日本觀光客的熱門「打卡聖地」，不論是甜甜圈、小籠包、紅豆餅等攤位湧入不少日本人，每攤都大排長龍，店家甚至會提供日文菜單，相當窩心。不過晴光商圈為何突然翻紅呢？，同樣連帶影響周邊攤販活絡，成為新一代的台灣觀光景點。實際查詢Google評價，晴光商圈擁有4.4顆星高分，超過千人評價，多數人都給予5顆星正面評語，大讚「有別於其他商圈，比較有親民感，東西都好吃，價格也ok，沒那麼吵雜，是我喜歡的和善商圈」、「晴光商圈有太多好吃及新奇的東西，地方不大，但是好逛」。據了解，晴光商圈創立年代久遠，最初是以晴光市場發跡，，不過後續重建後規劃出完善商店街與美食廣場，發展成一個規模不大，卻熱鬧有加的傳統美食市集。儘管雙城街夜市規模不大，但每一攤生意都好得沒話說，而近年名聲在網路上被廣傳，相信未來當地會有更多的遊客前來造訪。