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▲Lucas離開SM娛樂，轉戰IG訂閱依然超吸金。（圖／IG@lucas_xx444）

NCT前成員Lucas（黃旭熙）在2021年被爆出把粉絲當後宮等私生活醜聞後，於2023年退團轉往個人發展，並於今年4月正式離開待了8年的SM娛樂。而近期有粉絲發現，Lucas已在IG開啟付費訂閱功能，且目前訂閱人數已突破8千人，遠超王俐人的4千人，按照目前訂閱的價格估算，Lucas每月收入約可高達台幣358萬元。Lucas在結束與SM娛樂的合約後，被粉絲發現近期已開啟個人的IG付費訂閱功能。事實上，Lucas因帥氣外貌與完美的身高比例，在NCT時就是高人氣成員之一，就算爆出私生活醜聞，也是有許多粉絲支持。因為團體時期的高人氣，Lucas目前的訂閱人數已突破8千人，他的定價與王俐人一樣為98元人民幣（約台幣453元），代表他光靠在IG的固定更新，每月就可賺高達約358萬台幣。Lucas光靠IG訂閱就可月收上百萬的消息，也讓許多網友都看傻眼直呼：「男偶像賺錢真容易」、「就算有爭議也是有粉絲寵」、「真的是輕輕鬆鬆就賺的快比我年收入還多」、「這價格比韓國的bubble還高欸。」而網友提到的bubble，正是韓國粉絲主要的交流平台之一「DearU bubble」。據悉，bubble平台中，通常收益會分成3部分，平台拿走40%、經紀公司、藝人各拿30%，經紀公司拿到的30%後，通常會再與藝人進行分成。以每月5千韓元（約台幣107元）為例，若有1萬人訂閱，藝人每個月約可分到600萬韓元（約台幣15萬元），偶像的訂閱數越高，月收入也可輕鬆就破千萬韓元。Lucas是1999年出生的香港人，2018年透過SM娛樂旗下團體NCT出道，隨後以NCT U、WayV及SuperM成員身分活躍於海內外市場，累積高人氣。然而他在2021年遭爆料是渣男，不但把粉絲當後宮，甚至會說成員閒話，讓他形象瞬間暴跌，暫停活動一段時間後，最終於2023年5月正式退出團體，直到2024年才宣布以Solo身分出道，還曾來台灣拍攝電視劇《時候(A Time)》。隨著近期他的合約到期離開SM，Lucas未來動向也備受關注。