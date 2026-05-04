我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣寶可夢中心母親節新品24款！Pokopia淺色皮卡丘來了

▲《Pokémon Pokopia》遊戲中首度出現的淺色皮卡丘，是因為幫助朋友過度放電而變虛弱，導致原本該是鮮黃的毛色變得蒼白，耳朵也因此下垂，呈現弱氣的模樣。（圖／寶可夢官方網站）

■5月9日台灣寶可夢中心新商品詳細清單

▲《Pokémon Pokopia》毛絨玩具3款。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲人類模樣的百變怪毛絨玩具以及晴雨飄浮泡泡吉祥物。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲《Pokémon Pokopia》系列商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲《Pokémon Pokopia》系列商品文具用品類。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲《Pokémon Pokopia》系列商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心5月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）母親節假期又有超可愛新品登場！官方今（4）日宣布將在5月9日（六）上架《Pokémon Pokopia》相關主題商品，包含超高人氣的淺色皮卡丘、人類百變怪都有毛絨玩具登場，預期將有大量玩家到場搶購，而官方也提供了免到現場排隊的線上購買管道。台灣寶可夢中心表示，為紀念於3月5日（四）發售的 Nintendo Switch 2遊戲軟體《Pokémon Pokopia》相關主題商品，即將於5月9日（六）在Pokémon Center TAIPEI登場。《Pokémon Pokopia》是寶可夢首款慢活風格的沙盒遊戲，可以與變身成人類模樣的百變怪，以及各種寶可夢一同享受悠閒的日常生活。而這款遊戲推出後，在全球都廣受歡迎，其中主角人類模樣的百變怪以及被玩家暱稱的淺色皮卡丘更是斬獲極高人氣。因為在遊戲中，，導致原本鮮黃的毛色變得蒼白，耳朵也因此下垂，呈現弱氣的模樣，讓無數玩家為此感到心疼，從此成為粉絲。如果是週末沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於5月8日（五）16時00分同日在線上販售。毛絨玩具 Pokémon Pokopia (皮卡丘 淺色) $1,110毛絨玩具 Pokémon Pokopia (卡比獸 萌苔) $1,230毛絨玩具 Pokémon Pokopia (巨蔓藤 博士) $1,110毛絨玩具 Pokémon Pokopia (共2款) $740吉祥物 Pokémon Pokopia (晴雨飄浮泡泡) $550螢光筆3入組附收納袋 Pokémon Pokopia $410壓克力立牌收藏系列 Pokémon Pokopia (共6款 隨機) $220抱枕 Pokémon Pokopia $980【可任選】手巾 Pokémon Pokopia (共2款) $190B6尺寸筆記本 Pokémon Pokopia $270貼紙6入組 Pokémon Pokopia $200貼紙組 Pokémon Pokopia (百變怪) $130造型紙膠帶 Pokémon Pokopia $200便條紙磚 Pokémon Pokopia $230A4文件夾2入組 Pokémon Pokopia $130立式便條紙 Pokémon Pokopia (共2款) $140上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。