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為避免國軍官兵因財務缺口轉向地下錢莊借貸，進而遭中共情報單位鎖定吸收。國防部於今年1月正式開辦「國軍官兵急難貸款」，根據國防部今日送交立院報告指出，截至4月23日，已核貸633人次，金額計2億1,000餘萬元。陸軍馬祖防衛指揮部所屬單位近日遭爆超過60位官兵涉嫌將個人銀行帳戶提供詐騙集團使用，震驚社會。為提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作，國防部去年12月宣布，「國軍官兵急難貸款」供現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時，由官兵本人進行申請程序。除小額紓困20萬元外，各項上限均為60萬元，如果因為多重急難原因申請貸款，每人最高可以貸到120萬元。為減輕官兵利息的負擔，「國軍官兵急難貸款」按照郵局兩年期定期機動利率，減掉0.025%來計算，目前為1.695%。立院外交及國防委員會週三（6日）邀請國防部業務報告，並審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分（不含國家安全局部分)。國防部今日已將報告送交立院。根據國防部報告指出，為協助官兵因應突發財務困難，自115年起針對育嬰、醫療等7類急難事件，提供官兵低利急難貸款，除小額紓困貸款外，單項最高60萬元，多重急難事件最高120萬元、還款期限最長6年。截至4月23日，已核貸633人次，金額計2億1,000餘萬元，將持續協助官兵適時獲得援助，使其專注戰訓本務，無後顧之憂。