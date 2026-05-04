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竹科龍潭園區擴建案（龍科三期）日前完成開發公聽會，預計擴建土地為104公頃，業界傳出台積電次世代先進製程將進駐。對此，桃園市長張善政今（4）日表示，媒體消息寫的是正確的，但桃市府不便代為宣佈，市府把條件準備好就是對產業最好的支持，會積極配合、穩健推進，讓先進製程在桃園安心落腳、長期發展。張善政今在議會備詢時指出，市府鴨子划水，一直非常積極地跟新竹科學園區管理局和業者在協調，而業者是哪一家，他就不多講，大家都猜得到，既然科管局沒有宣布，他也不便代為宣布。張善政接著提到，可知道業者目前建廠的壓力非常大，時間也壓得非常緊。桃園市府過去2年跟科管局積極配合，周邊配套像是學校增建、道路交通規劃，以及和當地居民溝通等，都有在跟科管局配合。至於實際上的時程，還是要看國科會跟行政院最後的核定，桃市府還是尊重權責單位，不過由於業者的時程非常緊，所以桃市府的配合度也非常重要，會積極來努力。