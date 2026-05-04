韓團XLOV由中國籍WUMUTI（吾木提）、HARU（日籍）、HYUN（韓籍）及來自台北的RUI（陳冠叡）組成，成軍1年多，終於確定將於5月20日首度來台在TICC台北國際會議中心開唱，這也是XLOV此次亞洲巡迴的最終站，演出票價為5880元、5280元、4680元、3880元、2880元，已可至KKTIX購買。對於睽違3年唱回家鄉，陳冠叡也開心表示：「好幸福好珍貴！」
📌XLOV台北演唱會資訊：
演出日期：2026年5月20日（三）20:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心
演出票價：5880元、5280元、4680元、3880元、2880元
售票平台：KKTIX
售票連結：https://spaceport.kktix.cc/events/xlov
台灣男孩陳冠叡2023年赴韓參加選秀節目《BOYS PLANET》嶄露頭角，今年久違來台北開唱，他向心心念念的粉絲表示：「台北，我回家了！」更說這次能回到家鄉跟大家見面，對他來說是一件很珍貴也很幸福的一件事情，「真的很期待那一天，能夠在現場親自把這份心情傳達給大家」。
HYUN特別透露：「為了這次演出，我們真的準備得很用心。」跟粉絲約定希望當天一起度過美好時光，「我們會用最好的狀態瞪著大家！」HARU則期盼520當天能跟粉絲一起唱歌、歡笑，「度過只屬於我們的珍貴時光！」至於隊長WUMUTI則喊聲：「520，我們台北見哦！」
值得一提的是，陳冠叡相隔3年再次返台，除了將和粉絲相見歡外，更自告奮用要當導遊，帶著團員吃遍台北美食小吃，除了許願抵台第一件事就是「要喝大杯手搖飲」外，並準備介紹好吃的鹹酥雞、小籠包讓團員大飽口福，展現出對家鄉滿滿的思念。
XLOV介紹 多國籍成員組成
2025年1月出道的韓國4人男團XLOV由中國籍WUMUTI（吾木提）、日籍HARU、韓籍HYUN，以及來自台北的RUI（陳冠叡）組成， 以「無性別概念」為核心的精神掀起廣大話題，憑著「雌雄同體」的舞台魅力、舞蹈實力、造型風格及4位不同國籍成員的亮眼履歷等優勢，迅速吸引全球粉絲眼球。
打破傳統性別印象的他們，在視覺呈現上展現多元、開放、自由的美感，讓他們一舉打開人氣，不僅短短出道一年IG粉絲超過170萬人，今年初更以XLOV同名巡演唱進全世界，足跡更遍及全歐洲超過10個國家城市，包括芬蘭、西班牙、瑞士、波蘭、義大利、希臘、英國、德國、法國、荷蘭，甚至遠至冰島、保加利亞、匈牙利等鮮少有亞洲團體到訪開唱的國家都去過。
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演出日期：2026年5月20日（三）20:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心
演出票價：5880元、5280元、4680元、3880元、2880元
售票平台：KKTIX
售票連結：https://spaceport.kktix.cc/events/xlov
台灣男孩陳冠叡2023年赴韓參加選秀節目《BOYS PLANET》嶄露頭角，今年久違來台北開唱，他向心心念念的粉絲表示：「台北，我回家了！」更說這次能回到家鄉跟大家見面，對他來說是一件很珍貴也很幸福的一件事情，「真的很期待那一天，能夠在現場親自把這份心情傳達給大家」。
HYUN特別透露：「為了這次演出，我們真的準備得很用心。」跟粉絲約定希望當天一起度過美好時光，「我們會用最好的狀態瞪著大家！」HARU則期盼520當天能跟粉絲一起唱歌、歡笑，「度過只屬於我們的珍貴時光！」至於隊長WUMUTI則喊聲：「520，我們台北見哦！」
值得一提的是，陳冠叡相隔3年再次返台，除了將和粉絲相見歡外，更自告奮用要當導遊，帶著團員吃遍台北美食小吃，除了許願抵台第一件事就是「要喝大杯手搖飲」外，並準備介紹好吃的鹹酥雞、小籠包讓團員大飽口福，展現出對家鄉滿滿的思念。
XLOV介紹 多國籍成員組成
2025年1月出道的韓國4人男團XLOV由中國籍WUMUTI（吾木提）、日籍HARU、韓籍HYUN，以及來自台北的RUI（陳冠叡）組成， 以「無性別概念」為核心的精神掀起廣大話題，憑著「雌雄同體」的舞台魅力、舞蹈實力、造型風格及4位不同國籍成員的亮眼履歷等優勢，迅速吸引全球粉絲眼球。
打破傳統性別印象的他們，在視覺呈現上展現多元、開放、自由的美感，讓他們一舉打開人氣，不僅短短出道一年IG粉絲超過170萬人，今年初更以XLOV同名巡演唱進全世界，足跡更遍及全歐洲超過10個國家城市，包括芬蘭、西班牙、瑞士、波蘭、義大利、希臘、英國、德國、法國、荷蘭，甚至遠至冰島、保加利亞、匈牙利等鮮少有亞洲團體到訪開唱的國家都去過。