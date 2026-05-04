我是廣告 請繼續往下閱讀

新北檢警日前搜索民進黨新北市議員卓冠廷服務處等地，疑前助理黃女變造同黨議員競選看板，涉個資法送辦，訊後6萬元交保。對此，卓冠廷今（4）表示，本案他沒有被調查，但團隊遇到司法案件，就要好好面對，配合司法調查。民進黨籍新北市議員廖宜琨日前指出，他的競選看板遭AI變造不實內容「初選穩啦、哈嘍！我在西班牙！」抹黑散布，已至警局備案並提告。新北市警察局樹林分局今指出，日前獲報後立即報請新北地方檢察署指揮偵辦，追查後發現同選區議員卓冠廷的前助理黃姓女子，以及王姓男子、陳姓男子等3人涉有重嫌。對此，卓冠廷辦公室證實，新北地檢署於上週確有約談已離職同仁並請辦公室同仁一同配合調查。卓冠廷說，本案因為他沒有被調查，現階段，他無法去過問被調查者相關細節，但就目前的公開資訊，此案是跟《個人資料法》有關的案件，已離職的同仁被調查，現職同仁也有被要求配合調查釐清案情。卓冠廷強調，他的態度就是，不管現任還是已離職，團隊遇到司法案件，就要好好面對，配合司法調查，等案情偵查告一段落，他也不會迴避身為老闆的責任。