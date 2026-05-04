我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱宇謀（如圖）遭林倪安指控家暴，法官認定事實，正式核發家暴保護令。（圖／記者吳翊緁攝影）

朱宇謀曾拍片喊冤 強調以法律捍衛清白

法官認定家暴事實 核發正式禁制令

林倪安沉痛發聲 初衷是保護更多女性

藝人朱宇謀和林倪安的家暴爭議案，今日傳出決定性進展。在新店民事法庭審理後，認定朱宇謀對前女友林倪安確有家暴事實，法官正式核發家暴保護令。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問朱宇謀經紀人，暫時沒有獲得回應。此案源於林倪安之前公開朱宇謀對她及多位女性公開控訴朱宇謀涉嫌肢體暴力、精神虐待及性侵未遂。對此，朱宇謀先前發布影片駁斥，強調與林倪安相處期間絕無肢體暴力，並聲稱自己從未侵犯或強迫他人。當時朱宇謀提及林倪安的指控空穴來風、拿不出實質證據，喊話：「我會用法律捍衛自己的清白。」試圖透過法律程序自證清白。根據林倪安經紀人今日提供的最新消息，新店民事法庭已正式寄出家暴保護令。法庭在審理相關事證後，認定朱宇謀的暴力行為屬實，依法核發禁制令，嚴禁朱宇謀接近或聯絡林倪安。經紀人指出，林倪安稍早接到法院電話通知後，心情極為複雜。她透過經紀人感嘆，從未想過曾深愛的人會如此殘暴，面對朱宇謀日前的全盤否認，她坦言內心充滿恐懼與害怕，但在親友的陪伴與鼓勵下，她選擇交由司法裁決。林倪安本人表示：「其實心情很複雜，從來沒有想過自己愛過的人會對自己做出這些行為。我發聲的初衷，只是希望他不要再傷害別的女生。」對於朱宇謀在社群與螢光幕前的言論，林倪安痛心指出：「更沒想到他會在螢光幕前繼續說謊。」她感謝司法在詳查事證後給予公正的證實，讓真相不再被空話掩蓋，「謝謝司法的證實，以及給予我一個保護。」