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▲57歲的蕭薔身材保養得宜、飲食更是健康，被測出身體年齡僅有26歲。（圖／IG@stephanieh813）

57歲蕭薔近期參與中國真人秀綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），初登場便以亮眼表現與高分成績擊敗對手，加上金句頻出，迅速累積人氣，成為節目中討論度極高的姐姐之一。不過她近日卻自嘲，其實自己「沒有資格參加節目」，原因竟是因為她身體年齡數據只有26歲，不符合節目組規定的30歲以上。根據《自由時報》報導，蕭薔大方公開自己的身體檢測數據，包含體重42.8公斤、內臟脂肪1.0等指標都相當優異，更驚人的是智能體重機顯示她的「身體年齡僅26歲」，與實際57歲形成強烈對比。她也幽默表示，因為《浪姐》規定參賽者需滿30歲以上，如果以這個數值來看，「我其實是沒有資格參加《乘風2026》的」。蕭薔身高170公分，長年維持約45公斤的體態，她透露自己在節目期間因為行程緊湊、壓力較大，體重甚至一度降到人生新低。不過製作單位也貼心為她準備素食餐點與各式飲食補給，讓她能維持狀態應付高強度錄製。她也強調自己工作期間堅持素食，並以「一日六餐、少量多餐」的方式調整飲食，同時重視當季蔬果攝取。除了飲食與體態管理，蕭薔也分享自身保養哲學為「生活即保養，保養即生活」，例如洗臉後會先以熱毛巾敷臉，再以冷毛巾收縮毛孔，透過熱冷交替達到緊緻肌膚與提振精神的效果。她也強調，維持好心情才是長期凍齡的關鍵因素之一。對於外界稱她是「最年長姐姐」的討論，她則以高EQ回應，認為年齡只是數字，反而因為人生經歷豐富，才能跨越不同世代累積作品與經驗。