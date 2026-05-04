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染漢他病毒嚴重可致死 老鼠咬破食物別再吃

雙北鼠患人心惶惶，有不少民眾在白天目擊老鼠出沒。醫師提醒，風險不僅是被老鼠咬而已，有時候手上不小心接觸到老鼠排泄物的地方，就可能會被細菌或病毒感染，一旦是漢他病毒感染，症狀會較為嚴重，可能會有呼吸衰竭或死亡的風險。新光醫院感染科主治醫師黃建賢今（4）日受訪時提到，老鼠接觸的風險並不是只有被咬，還可能被抓傷，或是沒有看到老鼠，光接觸排泄物或唾液就有很多風險。醫師指出，一旦被咬傷，可能有細菌感染，包括老鼠在內等動物嘴巴都有許多細菌。黃建賢說，抓傷的部分，即便爪子細菌沒有那麼多，其實被抓傷的傷口也可能有細菌感染，若連老鼠都沒有看到，但接觸過老鼠活動之地，若有排泄物或分泌物，除了一般細菌，可能會有鉤端螺旋體、漢他病毒等存在。黃建賢表示，漢他病毒感染可能會引起肺部問題，導致呼吸衰竭，甚至死亡。鉤端螺旋體則是一種細菌，感染後也可能導致急性肝腎功能損傷，但有藥物可以治療。一旦確定接觸過、去過老鼠活動過的地方，黃建賢提到，反而是漢他病毒要比較留意，因為沒有可以治療藥物，病情也沒有辦法估計，從輕症到嚴重而死亡都有可能。黃建賢建議，若有疑慮仍須尋求醫師治療，以漢他病毒來說，較少接觸到人類，一旦感染，通常引起的症狀較為嚴重，死亡率也較高、較危險。而老鼠出沒的地點相當多，也有民眾在辦公室看到被老鼠吃過的食物、老鼠腳印等，黃建賢提到，動物排泄物排出後，身體的毛、嘴巴或唾液可能感染這些病菌，再碰觸或咬破除儲存的食物，就可能會汙染食物、包裝，一旦人食用或接觸，可能會有風險，因此看到包裝不完整就要小心。