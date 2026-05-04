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▲中央氣象署發布「大雨特報」提醒高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

▲未來一周天氣「兩波鋒面接力報到」，周二全台降雨強度大，周五雨區也非常廣闊。（圖／中央氣象署）

對流雲系發展旺盛，今（4）日易有短延時強降雨，中央氣象署發布「大雨特報」、「大雷雨警戒」，提醒高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。04日下午至04日晚上高雄市山區、屏東縣山區茂林區三地門鄉、霧臺鄉氣象預報中心科長林秉煜表示，今天上午，鋒面來到台灣東南方海面，但從中國華南移出的雲雨帶持續補充水氣，使北台灣雲量偏多，中南部則為多雲偶見陽光的天氣型態。隨著雲雨區東移，今天下半天起，降雨將更加明顯，並一路影響到明天白天，整體降雨範圍與強度都將會擴大。周三、周四（5月6日至5月7日）隨著東北季風減弱及華南雲雨區遠離，水氣將明顯減少，各地轉為多雲到晴，僅東半部有零星降雨，西半部山區午後可能有局部短暫陣雨，整體氣溫也會逐步回升，陽光露臉機會增加。