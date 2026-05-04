對流雲系發展旺盛，今（4）日易有短延時強降雨，中央氣象署發布「大雨特報」、「大雷雨警戒」，提醒高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

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🟡大雨特報
📌影響時間：04日下午至04日晚上
📍大雨：高雄市山區、屏東縣山區

▲中央氣象署發布「大雨特報」提醒高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「大雨特報」提醒高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
🟡大雷雨警戒
⚠️14:09發布高雄市、屏東縣
📍高雄市：茂林區
📍屏東縣：三地門鄉、霧臺鄉

▲未來一周天氣「兩波鋒面接力報到」，周二全台降雨強度大，周五雨區也非常廣闊。（圖／中央氣象署）
▲未來一周天氣「兩波鋒面接力報到」，周二全台降雨強度大，周五雨區也非常廣闊。（圖／中央氣象署）
氣象預報中心科長林秉煜表示，今天上午，鋒面來到台灣東南方海面，但從中國華南移出的雲雨帶持續補充水氣，使北台灣雲量偏多，中南部則為多雲偶見陽光的天氣型態。隨著雲雨區東移，今天下半天起，降雨將更加明顯，並一路影響到明天白天，整體降雨範圍與強度都將會擴大。

周三、周四（5月6日至5月7日）隨著東北季風減弱及華南雲雨區遠離，水氣將明顯減少，各地轉為多雲到晴，僅東半部有零星降雨，西半部山區午後可能有局部短暫陣雨，整體氣溫也會逐步回升，陽光露臉機會增加。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...