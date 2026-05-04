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行政院公共工程委員會列管115年度公共建設計畫執行情形，台中市再度被點名。市議員林祈烽、施志昌今（4）日於議會質詢指出，台中國際會展中心西側展館，年分配經費執行率僅67.08%，進度明顯不如預期。林祈烽質疑，前端行政與採購流程卡關，恐延誤121年啟用的期程；建設局長陳大田則澄清，目前進度順遂，統包工程預計於5月15日正式上網招標。林祈烽指出，根據審計部報告，公共工程委員會列管逾1億元之公共建設計畫共301項，其中22案執行率未達80%，台中西側展館便位列其中。該案由台中市政府提供土地、經濟部出資60.2億元興建，預計提供2100個展攤，未來與東側展館合體後，將成為全國最大會展場館。林祈烽表示，今年度分配經費僅執行約511萬餘元，落後主因竟是「專案管理勞務採購作業不如預期」，顯見並非工程難度問題，而是前端行政作業卡關。他憂心，目前統包工程尚未正式招標，若持續延宕，恐重演東側展館開幕一延再延的慘況。此外，也點出建設局人力短缺38人，恐已影響重大工程推動效能，要求市府誠實面對並補足員額。對此，建設局長陳大田表示，西側展館計畫去年發包專案管理（PCM）並展開基本設計，行政院公督會已於去年底審核通過。他解釋，年分配經費執行率未達標，主因是目前尚未達到PCM第一期請款條件，並非工程停滯。陳大田強調，該案採用「統包方式」招標，旨在減少介面整合問題並加速工程，目前許多營造業與企業主皆展現高度投標意願。統包工程定於5月15日正式上網，並已啟動廉政平台確保招標透明度。建設局表示，目前目標仍鎖定於121年如期啟用。針對員額不足問題，陳大田表示會持續努力徵才，目前團隊同仁均以「一人當兩人用」的精實態度，全力推動重大建設，服務台中在地企業需求。