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▲3歲的艾登（右）在陸綜節目《爸爸當家》唱五月天〈倔強〉，爸爸鄭思維（中）、媽媽劉鈺雯（左），還有全場來賓都聽得很陶醉。（圖／翻攝自微博）

迷你版阿信現身！3歲艾登菸嗓演繹〈倔強〉

從3歲到80歲！五月天音樂的跨世代傳承

羽球冠軍的育兒學 鼓勵孩子大膽探索

近日羽球混雙世界冠軍鄭思維的3歲兒子「艾登」，在親子綜藝節目《爸爸當家》中登場。小小年紀的他，竟然有歷經風霜的「菸嗓」，鏗鏘有力地演唱五月天代表作〈倔強〉，反差萌擄獲一票姨姨喜愛，封他是全網年紀最小的五迷。在《爸爸當家》節目的聚會片段中，不同於其他小朋友唱兒歌，艾登開口就是充滿態度的五月天代表作〈倔強〉。最讓觀眾驚喜的是，他那一副略帶沙啞、極具質感的「菸嗓」，配上演唱時搖頭晃腦、眼神堅定的投入模樣，氣勢十足，就像是迷你版的阿信。有趣的是，由於前陣子才有80歲的五迷奶奶在演唱會現場派發物料、熱情追星，還有爺爺奶奶在中國演唱會現場拿著周邊商品5525螢光棒。唱到嗨歌的時候，爺爺奶奶也一起跟站起來嗨。阿信talking時問說：「有沒有80歲的朋友來看五月天演唱會？」這群爺爺奶奶還揮了揮螢光棒。本來想說如今又出現3歲萌娃粉絲。讓網友紛紛笑稱：「五月天的音樂感染力跨越了整整77年！」除了音樂才華，鄭思維在節目中展現的育兒方式也獲得好評。不同於賽場上的犀利，生活中的他鼓勵孩子大膽探索、引導情感表達。節目細節中，艾登主動送花給媽媽、摔倒後不哭不鬧反而展現自主體貼的性格，處處有暖心父子的人設。鄭思維的太太劉鈺雯（小名嘟嘟）曾是一名體操運動員，兩人同為運動員出身。2021年，鄭思維在全運會後浪漫求婚，兩人於同年10月結婚，目前育有一子一女，艾登出生於2022年7月。次女出生於2024年11月。2024年底，鄭思維選擇在職業生涯高峰期退役，回歸家庭，彌補多年因征戰賽場而缺失的家庭時光。