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▲永野芽郁（如圖）懶得理緋聞爭議，一邊和前經紀人約會，一邊復出中。（圖／《俺物語!!》劇照）

▲坂口健太郎（如圖）一改以往清新形象，留起了小鬍子。（圖／부산국제영화제Busan International Film Festival YouTube）

日本男星坂口健太郎去年被爆出和女友同居時，劈腿了永野芽郁，然而當時永野芽郁才因為介入已婚男星田中圭的婚姻，雖然已經否認傳聞，但兩人的名聲皆受到了影響。不倫爭議事發至今已經超過半年，兩人的近況也曝光，坂口健太郎最近被目擊在東京街頭拍戲，留著小鬍子一改過往的清新形象；永野芽郁則不理爭議跟前經紀人出門約會，去年底還在部落格發了一段疑似回應不倫戀的貼文「不要只相信眼前所見的資訊」。永野芽郁在不倫後持續處於輿論中心，她先是被《週刊文春》拍到與田中圭互動親密，後來還介入了坂口健太郎的戀情形成「三角關係」，因此她失去多項代言並辭演大河劇，不過事業重挫的她近期不僅確定主演Netflix電影，也推出全新寫真集，演藝活動逐漸回溫。然而就在復出之際，永野芽郁再被爆出與前經紀人兩度私下見面，甚至一起穿著PRADA衣服出遊，更引發討論的是，永野去年底在部落格寫下了一段文章，她坦言：「這一年讓支持我的大家非常擔心，真的很抱歉，也對一直無法用具體方式說明感到歉意。」表示自己有很多想說的話，但現在還不是公開的時機，希望粉絲「不要只相信眼前所見的資訊」，被認為是在用強勢態度反擊過去的傳聞。坂口健太郎日前則被目擊現身東京街頭拍攝新戲，當天他身穿皮衣、留著鬍子，手拿白玫瑰花束，「壞男人」造型一改過去清新形象。根據了解，這是富士電視台跨國製作新劇《綁架遊戲》的拍攝現場，預計10月播出並在18個地區上架，可以看見坂口健太郎雖然和永野芽郁傳出不倫關係，但是在演藝圈聲勢並沒有受到影響。