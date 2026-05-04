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Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智能手機遊戲《SD高達 G世代 永恆》現已更新，追加了主要關卡「機動戰士高達NT」，同時於遊戲內推出了新增UR「獨角獸高達3號機不死鳥（毀滅模式）（EX）」／UR「約拿‧巴斯塔」及UR「哈帕斯高達（EX）」／UR「阿芙蘿蒂雅」等陣容的精選機體補給。主要關卡「機動戰士高達NT」現已於遊戲內登場！同時，在主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士高達NT》中的《Vigilante》等經典樂曲！請務必於期間內打開BGM，遊玩相關關卡！​此外，永恆通行證的玩家專屬特別福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士高達NT》！​敬請搭配主要關卡，同步欣賞精彩動畫。本作榮登商店銷售排行第一名！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！限期登場單位UR「獨角獸高達3號機不死鳥（毀滅模式）（EX）」／UR「約拿‧巴斯塔」於精選機體補給登場！還有新亮相的UR「哈帕斯高達（EX）」／UR「阿芙蘿蒂雅」，以及UR支援人員「佐爾頓·阿卡寧＆古爾托普」！同時限期登場單位「報喪女妖‧命運女神（破壞模式）（EX）」／「利迪‧馬瑟納斯」也再次登場！「格洛姆林」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位「格洛姆林」！介紹遊戲內即將登場的高達劇情作品──「G世代 永恆 PLAY to WATCH‼」節目現已開放線上收看。本集內容聚焦在本次新增的主要關卡「機動戰士高達NT」。節目邀請到了約拿‧巴斯塔的配音員──榎木淳彌擔任來賓，與節目主持人大河元氣一同回顧當時的點滴回憶，深入剖析作品的魅力所在。尚未收看的玩家請千萬別錯過！