韓國年度盛事《第62屆百想藝術大賞》將於5月8日在首爾三成洞的COEX D Hall盛大舉行。目前入圍名單已全數公開，其中視后組更是被稱為「死亡之組」。金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善與林潤娥5位實力派女星，將上演激烈大戰，以《莎拉的真偽人生》展現百變演技的申惠善更是呼聲非常高。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理該劇角色、劇情、必看亮點、收看平台，讓大家可以快速為百想做好準備。
📌以下為本文重點：
《莎拉的真偽人生》劇情大綱
《莎拉的真偽人生》角色介紹
《莎拉的真偽人生》播出平台
《莎拉的真偽人生》必看亮點
《莎拉的真偽人生》百想入圍
《莎拉的真偽人生》劇情大綱
《莎拉的真偽人生》講述了出身貧寒、過著邊緣生活的女子「睦佳熙」，在一次意外中偶然有了轉變為名媛「金莎拉」的機會，從此踏入充滿虛榮與謊言的頂層社會。她以優雅與知性的形象，以及過人的膽識與演技，將自己的品牌「蓓朵奧」成功推進富豪與商人之中。
然而，冷酷銳利的菁英檢察官朴霧炅，卻在調查一起下水道的女屍案時，鎖定了這位舉手投足毫無破綻的「偽名媛」，便開始對她抽絲剝繭，發現她的身分竟然不只一個，兩人也因此開始了一場充滿危機的「貓抓老鼠遊戲」，金莎拉編織的謊言，也一個一個崩塌。
《莎拉的真偽人生》角色介紹
金莎拉（申惠善 飾）
申惠善在劇中飾演女主角金莎拉，表面上是優雅又知性頂級名媛，私下卻是隱藏著不堪過往、在社會底層掙扎求生的「假冒者」睦佳熙。在捲入一宗殺人事件後，她的過去經歷與多重身份逐漸被揭露，作為無籍者，莎拉曾陸續化名「荳兒」、「金恩才」、「金莎拉」等，最終為守護自己一手打造的品牌「蓓朵奧」，以「金美靜」身分入獄。
朴霧炅（李浚赫 飾）
李浚赫飾演男主角朴霧炅，身為首爾地方警察廳重案組組長的他，具備強烈的執著與極佳的觀察力，負責調查一起下水道女屍的命案後，開始懷疑金莎拉的身分而對其展開步步緊逼的調查，進而發現了對方多重身份的祕密，並一步一步揭開了金莎拉背後的真相。
崔彩雨（裴宗玉 飾）
裴宗玉飾演三月百貨會長崔彩雨，是一位掌控韓國金融界的權力女性。她看似慈祥但城府極深，將人際關係視為交易，是金莎拉打入上流社會的關鍵推手之一。
鄭汝珍（朴寶京 飾）
朴寶京飾演彩妝品牌「諾斯」的代表鄭汝珍，暴發戶出身的她因為無法融入傳統名媛圈而感到自卑，因此將金莎拉視為唯一的知己。她投資了金莎拉的品牌，卻在金錢損失與信任瓦解間崩潰。
姜志煥（金載原 飾）
朴寶京飾演崔彩雨會長的私人秘書，以及高級男公關姜志煥，在執行任務時遇見了金莎拉（當時身分為金恩才），被她破碎的眼神吸引並墜入愛河，並因對方要求，接近崔彩雨當她的私人秘書。
金美靜（李伊潭 飾）
李伊潭飾演非法工廠裡的皮飾加工天才金美靜，擁有極其精湛的皮革處理技術，能夠完美複製頂級奢侈品的細節，蓓朵奧包款，也全是出自她的手。不過之後因為想像金莎拉一樣擠進上流社會的野心，而走向死亡。
《莎拉的真偽人生》播出平台
《莎拉的真偽人生》全季共8集，已全數於2月13日在Netflix上線
《莎拉的真偽人生》必看亮點
暗黑系名導操刀 神仙陣容再度合體
本劇由曾執導過《人性課外課》、《以吾之名》暗黑題材的金鎮民導演操刀。同時這也是申惠善與李浚赫自經典神劇《祕密森林》後的再度合體，兩人在小房間裡偵訊的對手戲和內心攻防戰，可說是火花四射，第一次看時完全無法預測雙方的下一步棋是怎麼走。
8集8個名字、8種身分 究竟哪一位才是金莎拉
全劇共8集，每集40分鐘至90分鐘不等，每一集的標題包括無名女屍、金莎拉、睦佳熙、金恩才、蓓朵奧、無籍者、金美靜、莎拉的真偽人生，都和女主角錯綜複雜的多重身分緊密扣合，每一集看下來，都以為找到金莎拉的真實身分，但下一集又出現另一個剖析角度和不同的身分，實在燒腦。
蓓朵奧是真的名牌嗎？來自廉價代工廠的精緻產品
金莎拉宣稱「蓓朵奧」是擁有百年歷史、歐洲王室專屬的頂級品牌，因為極度稀有且高傲，所以大眾都沒聽說過，並利用人心「越貴、越買不到就越想要」的虛榮心理，故意燒毀過季商品，營造品牌對品質絕不妥協的假象，成功打進頂級貴婦圈。但實際上，這些包包的零件其實來自亞洲各地的廉價代工廠，但金莎拉將它們運往歐洲的小型工廠進行簡單組裝，再以「進口」名義運回韓國，藉此掛上「歐洲製造」的標籤。正如金莎拉的經典台詞：「如果連真假都分不清，那還能算是假的嗎？」這說明了只要謊言編織得夠精美，假名牌也能成為社會認可的真權力。
《莎拉的真偽人生》百想入圍
《莎拉的真偽人生》入圍百想 將爭奪劇本、視后、女配獎
《莎拉的真偽人生》這次在百想共入圍了3個獎項，有劇本獎、最佳女主角（視后）、最佳女配角。劇本獎中，《莎拉的真偽人生》將對上《認罪之罪》、《妳和其餘的一切》、《未知的首爾》、《恩愛的盜賊大人》，其中，《妳和其餘的一切》女主角金高銀與朴智賢、《未知的首爾》朴寶英還將和申惠善上演視后對決。
申惠善爭視后 入圍名單堪稱「死亡之組」
視后方面，本屆入圍名單堪稱「死亡之組」，申惠善將與《妳和其餘的一切》金高銀與朴智賢、《未知的首爾》朴寶英、《暴君的廚師》林潤娥，一起爭奪寶座。
李伊潭入圍女配角 精湛演技獲大讚
而入圍最佳女配角的李伊潭，雖然在劇中戲分不多，但在劇中從不自信，到模仿金莎拉的自傲模樣，充滿層次的演技，讓觀眾眼睛為之一亮。這次她將與《金部長的夢想人生》明世彬、《未知的首爾》元美京、《下流大盜》林秀晶、《臥底洪小姐》河潤景爭奪獎項。
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《莎拉的真偽人生》劇情大綱
《莎拉的真偽人生》角色介紹
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《莎拉的真偽人生》必看亮點
《莎拉的真偽人生》百想入圍
《莎拉的真偽人生》劇情大綱
《莎拉的真偽人生》講述了出身貧寒、過著邊緣生活的女子「睦佳熙」，在一次意外中偶然有了轉變為名媛「金莎拉」的機會，從此踏入充滿虛榮與謊言的頂層社會。她以優雅與知性的形象，以及過人的膽識與演技，將自己的品牌「蓓朵奧」成功推進富豪與商人之中。
然而，冷酷銳利的菁英檢察官朴霧炅，卻在調查一起下水道的女屍案時，鎖定了這位舉手投足毫無破綻的「偽名媛」，便開始對她抽絲剝繭，發現她的身分竟然不只一個，兩人也因此開始了一場充滿危機的「貓抓老鼠遊戲」，金莎拉編織的謊言，也一個一個崩塌。
金莎拉（申惠善 飾）
申惠善在劇中飾演女主角金莎拉，表面上是優雅又知性頂級名媛，私下卻是隱藏著不堪過往、在社會底層掙扎求生的「假冒者」睦佳熙。在捲入一宗殺人事件後，她的過去經歷與多重身份逐漸被揭露，作為無籍者，莎拉曾陸續化名「荳兒」、「金恩才」、「金莎拉」等，最終為守護自己一手打造的品牌「蓓朵奧」，以「金美靜」身分入獄。
朴霧炅（李浚赫 飾）
李浚赫飾演男主角朴霧炅，身為首爾地方警察廳重案組組長的他，具備強烈的執著與極佳的觀察力，負責調查一起下水道女屍的命案後，開始懷疑金莎拉的身分而對其展開步步緊逼的調查，進而發現了對方多重身份的祕密，並一步一步揭開了金莎拉背後的真相。
崔彩雨（裴宗玉 飾）
裴宗玉飾演三月百貨會長崔彩雨，是一位掌控韓國金融界的權力女性。她看似慈祥但城府極深，將人際關係視為交易，是金莎拉打入上流社會的關鍵推手之一。
鄭汝珍（朴寶京 飾）
朴寶京飾演彩妝品牌「諾斯」的代表鄭汝珍，暴發戶出身的她因為無法融入傳統名媛圈而感到自卑，因此將金莎拉視為唯一的知己。她投資了金莎拉的品牌，卻在金錢損失與信任瓦解間崩潰。
姜志煥（金載原 飾）
朴寶京飾演崔彩雨會長的私人秘書，以及高級男公關姜志煥，在執行任務時遇見了金莎拉（當時身分為金恩才），被她破碎的眼神吸引並墜入愛河，並因對方要求，接近崔彩雨當她的私人秘書。
金美靜（李伊潭 飾）
李伊潭飾演非法工廠裡的皮飾加工天才金美靜，擁有極其精湛的皮革處理技術，能夠完美複製頂級奢侈品的細節，蓓朵奧包款，也全是出自她的手。不過之後因為想像金莎拉一樣擠進上流社會的野心，而走向死亡。
《莎拉的真偽人生》播出平台
《莎拉的真偽人生》全季共8集，已全數於2月13日在Netflix上線
暗黑系名導操刀 神仙陣容再度合體
本劇由曾執導過《人性課外課》、《以吾之名》暗黑題材的金鎮民導演操刀。同時這也是申惠善與李浚赫自經典神劇《祕密森林》後的再度合體，兩人在小房間裡偵訊的對手戲和內心攻防戰，可說是火花四射，第一次看時完全無法預測雙方的下一步棋是怎麼走。
8集8個名字、8種身分 究竟哪一位才是金莎拉
全劇共8集，每集40分鐘至90分鐘不等，每一集的標題包括無名女屍、金莎拉、睦佳熙、金恩才、蓓朵奧、無籍者、金美靜、莎拉的真偽人生，都和女主角錯綜複雜的多重身分緊密扣合，每一集看下來，都以為找到金莎拉的真實身分，但下一集又出現另一個剖析角度和不同的身分，實在燒腦。
蓓朵奧是真的名牌嗎？來自廉價代工廠的精緻產品
金莎拉宣稱「蓓朵奧」是擁有百年歷史、歐洲王室專屬的頂級品牌，因為極度稀有且高傲，所以大眾都沒聽說過，並利用人心「越貴、越買不到就越想要」的虛榮心理，故意燒毀過季商品，營造品牌對品質絕不妥協的假象，成功打進頂級貴婦圈。但實際上，這些包包的零件其實來自亞洲各地的廉價代工廠，但金莎拉將它們運往歐洲的小型工廠進行簡單組裝，再以「進口」名義運回韓國，藉此掛上「歐洲製造」的標籤。正如金莎拉的經典台詞：「如果連真假都分不清，那還能算是假的嗎？」這說明了只要謊言編織得夠精美，假名牌也能成為社會認可的真權力。
《莎拉的真偽人生》百想入圍
《莎拉的真偽人生》入圍百想 將爭奪劇本、視后、女配獎
《莎拉的真偽人生》這次在百想共入圍了3個獎項，有劇本獎、最佳女主角（視后）、最佳女配角。劇本獎中，《莎拉的真偽人生》將對上《認罪之罪》、《妳和其餘的一切》、《未知的首爾》、《恩愛的盜賊大人》，其中，《妳和其餘的一切》女主角金高銀與朴智賢、《未知的首爾》朴寶英還將和申惠善上演視后對決。
申惠善爭視后 入圍名單堪稱「死亡之組」
視后方面，本屆入圍名單堪稱「死亡之組」，申惠善將與《妳和其餘的一切》金高銀與朴智賢、《未知的首爾》朴寶英、《暴君的廚師》林潤娥，一起爭奪寶座。
李伊潭入圍女配角 精湛演技獲大讚
而入圍最佳女配角的李伊潭，雖然在劇中戲分不多，但在劇中從不自信，到模仿金莎拉的自傲模樣，充滿層次的演技，讓觀眾眼睛為之一亮。這次她將與《金部長的夢想人生》明世彬、《未知的首爾》元美京、《下流大盜》林秀晶、《臥底洪小姐》河潤景爭奪獎項。