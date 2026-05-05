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《莎拉的真偽人生》劇情大綱

《莎拉的真偽人生》角色介紹

《莎拉的真偽人生》播出平台

《莎拉的真偽人生》必看亮點

《莎拉的真偽人生》百想入圍

▲申惠善（左）這次與李浚赫（右）二搭，攜手主演《莎拉的真偽人生》。（圖／IG@netflixkr）

金莎拉（申惠善 飾）

朴霧炅（李浚赫 飾）

崔彩雨（裴宗玉 飾）

鄭汝珍（朴寶京 飾）

姜志煥（金載原 飾）

金美靜（李伊潭 飾）

▲李伊潭以《莎拉的真偽人生》入圍本屆百想最佳女配角。（圖／IG@goghoststudio）

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