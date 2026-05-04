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▲劉俊謙（前）在《寒戰1994》中有穿著皮衣、騎重機載著王丹妮在公路上飛車槍戰場面。（圖／華映娛樂）

▲劉俊謙在《寒戰1994》扮演梁家輝角色的年輕時期，梁家輝對他的演出讚美有加。（圖／華映娛樂）

華語警匪電影《寒戰》系列十年強勢回歸，《寒戰1994》台灣將於5月8日上映，5月1日至3日搶先開口碑場，好評陸續傳出，其中劉俊謙的演出也獲得肯定，台灣發行公司更加碼宣布，導演梁樂民在5月7日、8日將率萬人迷劉俊謙與王丹妮來台為電影宣傳造勢，3人兩天內連趕7場映後活動，與影迷近距離接觸，分享這回《寒戰1994》全面升級的拍攝心情。《寒戰1994》台灣發行公司今（4）日宣布好消息，導演梁樂民將帶著劉俊謙與王丹妮於5月7日到8日在台灣為《寒戰1994》進行宣傳造勢活動，更將在兩天內連趕7場見面會映後活動，再加贈兩人的個人海報，活動詳情請洽「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。劉俊謙與王丹妮在八年前便在梁樂民執導的電影《梅艷芳》合作過，分扮經典香港巨星張國榮與梅艷芳，這回則是成了高階警察與黑道大姊頭，《寒戰1994》相較前兩集《寒戰》系列，文戲及武戲都再升級，兩人幾乎肩負了電影80%的動作場面，還有一場為了躲避黑道追殺，劉俊謙穿著皮衣騎重機載著王丹妮在公路上飛車槍戰場面，被影迷認為有如劉德華的《天若有情》，讓劉俊謙大笑說：「只有穿皮衣和騎車是一樣的啦！」片中，劉俊謙扮演《寒戰》中梁家輝角色的年輕時期，梁家輝對他的演出讚美有加，直說：「電影新一代是屬於他。」劉俊謙感謝的表示自己只是凡人，「家輝哥很疼愛我，但我只是電影圈的打工仔，真的不敢當。」但他表示和導演討論在《寒戰1994》中保留了梁家輝詮飾的硬朗和重情義，其他就加入了自己的創作，讓角色更有不同的層次。而王丹妮首度扮演黑道大姊頭，則是看了不少黑道作品做功課，「角色在男人堆中長大，要有男子氣概但也要有女生的靭性與柔軟。」《寒戰1994》在香港上映後，票房開出紅盤，口碑更是爆衝，緊湊燒腦的劇情與火爆刺激的動作場面，好評不斷，「集合香港電影全盛時期優點」、「國際級槍戰及動作場面」、「香港警匪片巔峰再現，想追著看下去！」《破•地獄》導演陳茂賢也讚美：「華麗的香港電影，充滿戲劇張力！」上映三天便開出破6000萬元台幣的好成績，台灣的口碑場同樣也賣出450萬元的好成績，劇情更讓《寒戰》迷們大呼過癮，很多影迷都對劉俊謙演出梁家輝年輕時期的角色印象深刻，直呼正式上映時還要再二刷。