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台中警界爆發考績爭議，「台灣警察工作權益推動會」與「台灣公務革新力量聯盟」今（4）日上午在立法院召開記者會，指控台中市政府警察局以不當方式操縱考績，形同對基層員警進行職場霸凌；對此，台中市警局則強調，一切考績評定均依法辦理，若當事人有疑義，可循正式管道提出救濟。由「台灣警察工作權益推動會」與「台灣公務革新力量聯盟」共同舉辦的記者會指出，該會常務理事施嘉承因遭主管給予不符事實的平時考核分數，最終被列為丙等考績，質疑此舉違反「客觀考核原則」，更直指這類違法考績已構成職場霸凌。主辦單位認為，現行制度下公務人員面對不合理考核缺乏有效保障，也凸顯公部門霸凌防治機制不足。該團體進一步指出，台中市警局考核依據的「端正警察風紀實施規定」法律地位不明，且長期遭批評缺乏明確標準與救濟機制，甚至包含「家庭訪問調查」等可能涉及隱私侵害的內容。他們並引用相關案例指出，已有保訓會見解認為，若僅以列管輔導為由給予丙等考績，恐屬違法。主辦單位也質疑，警察機關可能針對列管輔導人員給予不利考績，甚至涉及政治力介入，並提及近期台中市警局分局長調動及施嘉承過去遭調職經驗，認為整體考核制度恐淪為監控基層與施壓工具。記者會提出三項訴求，包括：1. 撤銷違法考績。2. 嚴查並咎責以不合法考績霸凌事件。3. 修正「端正警察風紀實施規定」。對此，台中市政府警察局回應表示，員警考績均依《公務人員考績法》等相關規定辦理，程序合法，並經審議機制完成評定。警局指出，若當事人對結果有異議，可依《公務人員保障法》提出復審等救濟途徑。至於外界關注的職場霸凌指控，警局表示，將依《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》相關規定進行調查釐清，並視當事人意願，提供申訴協助、諮詢及必要的保護措施。