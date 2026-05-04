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經濟部長龔明鑫及國發會主委葉俊顯，近日赴美參加擇美國Select USA投資高峰會，這次出席Select USA的台商總計113家、超過200人，蟬聯全球最大團。龔明鑫表示，這代表台灣是全世界最有意願投資美國的國家，更認為台灣近年的經濟好表現，就是因為「我們選擇了美國」。台灣去年台美雙邊貿易額已高達2,560億美元，美國不僅是台灣最大貿易夥伴，台灣更躍升為美國第4大貿易夥伴。而政府這次共帶領包含國防、能源科技等37家新創企業前進Select USA。其中，全球48家入圍各領域前八強的企業裡，台灣就佔了8家，比例高達16%，更是連3年入圍家數全球之冠。龔明鑫致詞說，自己第一次參加Select USA是2022年疫情期間，迄今已帶團4次，更是都是全球最大代表團，代表台灣是全世界最有意願投資美國的國家。他提到，台灣去年經濟成長率是 8.68%，今年經濟成長率一定也會超過 7%，認為最主要就是「我們選擇了美國」，不僅在台美貿易屢創佳績，美國也是台灣投資的重要標的，讓雙方合作可以一直持續。他也說，台灣與美國存在投資合作備忘錄（MOU）、台美對等貿易協定（ART），以及經濟繁榮夥伴對話（EPPD），更感謝美國各州政府促成台灣團隊，台灣政府也會在各地嘗試建立更多的服務窗口，包括貿易或投資的服務中心。對於美國關稅法源遭到最高等法院推翻後，龔明鑫說，台灣與美國都有很好溝通管道，並說美國已在找尋其餘法律依據來支撐先前協定，因此台美還是需要再等一段時間，即便美國正在進行232及301調查，相信台灣可以取得較優惠待遇。至於半導體投資部分，先前已經有先去亞利桑那州拜訪台積電，確認建廠進度都很順利，而像是台灣化學材料供應鏈也逐步形成聚落，相信隨著台積電產能開出，供應鏈也有機會在美國壯大。針對Select USA投資端，他表示廠商還是相當在意避免雙重課稅議題，目前眾議院已經通過，參議院也表示支持，因此就等美國排案審查，解決這個影響到台灣競爭優勢的瓶頸。