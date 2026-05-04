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台北市近日遭民進黨猛攻鼠患問題嚴重，不過民進黨籍議員林亮君今卻被週刊爆料設局誘導北市環保局投藥，隨後反過頭來將環保局回報的結果發在臉書上，痛罵公園「滿地老鼠藥」，整起事件根本就是「既藥誘藥」，帶風坑害敬業除鼠的基層公務員。對此，台北市政府環保局局長徐世勳痛心表示，當天接到議員的通知之後就派同仁到現場去，並依照標準作業程序投藥，除了要澄清各種的抹黑以及不實的謠言，也對第一線同仁所造成的傷害感到非常的難過。林亮君今被爆料，4月30日透過助理主動要求環保局處理線型公園的老鼠問題，環保局收到訊息3分鐘後，就回覆林辦會去投藥，且投藥完畢後也有回報林辦，當時林辦並沒有向環保局表達疑慮。沒想到，林亮君晚間竟直接在臉書上發文批市府投藥，痛批「台北滿街老鼠，蔣萬安的解決方法難道只有滿地老鼠藥嗎？ 」林發文過後2小時，助理才又向環保局反映擔心寵物誤食，整起事件疑似全是自導自演。根據週刊報導，知情人士指出，環保局積極處理林辦反映的鼠蹤，且完整說明投藥位置都在鼠洞附近、高台或縫隙等寵物不易鄰近的地方，一切都有依照中央原則進行，沒想到下場竟然是被林亮君發文痛罵。對此，徐世勳表示，環保局當天接到議員的通知後，就派同仁到現場做環境相關整理，發覺環境沒有太大問題後，就依照標準作業程序服以投藥；外界有很多對於投藥的疑慮，甚至有各種的抹黑跟不實的謠言，除了要特別澄清之外，也對第一線同仁所造成的傷害感到非常的難過。徐世勳再次澄清，環保局沒有亂投放老鼠藥，第一、所投放的是中央核可的環境用藥；第二、投放的原則與中央環境部是一致的，「絕對沒有所謂的推給中央這件事，我們也不需要推給中央。」