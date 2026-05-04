我是廣告 請繼續往下閱讀

本文重點摘要

📍2026「北港朝天宮迎媽祖」活動資訊

北港人的第2次過年！朝天宮迎媽祖特色一次看

▲北港朝天宮迎媽祖被稱為「北港人的第2次過年」。藝閣沿途會向民眾拋灑禮品，加上「請客文化」，使北港街區幾乎擠滿人潮。（圖／北港朝天宮）

北港朝天宮迎媽祖遶境路線

▲北港朝天宮迎媽祖5月5日下午遶境路線。（圖／北港朝天宮）

▲北港朝天宮迎媽祖5月5日晚上遶境路線。（圖／北港朝天宮）

▲北港朝天宮迎媽祖5月6日下午遶境路線。（圖／北港朝天宮）

▲北港朝天宮迎媽祖5月6日晚上遶境路線。（圖／北港朝天宮）

真人藝閣遊行活動資訊

▲北港犁炮為遶境重頭戲，今年設置18處贊炮場，將施放大量鞭炮迎駕。（圖／北港朝天宮）

真人藝閣遊行路線

▲北港朝天宮迎媽祖真人藝閣5月5日下午遊行路線。（圖／北港朝天宮）

▲北港朝天宮迎媽祖真人藝閣5月5日晚上遊行路線。（圖／北港朝天宮）

▲北港朝天宮迎媽祖真人藝閣5月6日下午遊行路線。（圖／北港朝天宮）

▲北港朝天宮迎媽祖真人藝閣5月6日晚上遊行路線。（圖／北港朝天宮）

北港迎媽祖GPS位置

北港鎮交通管制措施

北港朝天宮迎媽祖直播

▲北港朝天宮迎媽祖活動也將連續4天在線上進行直播。（圖／北港朝天宮）

2026「北港朝天宮迎媽祖」將於明（5）日開始，這場被稱作「北港小過年」的活動一連4天盛大登場，其中在5月5日至6日連續兩天媽祖鑾轎出巡南北港繞境活動，以及藝閣遊街活動等，《NOWNEWS》今日新聞也整理出活動懶人包、交管措施以及媽祖鑾轎GPS位置，讓您更好追隨媽祖婆的步伐獲得賜福！北港朝天宮公告5月5日、6日（農曆3月19日、20日）連續上午8時舉行媽祖登轎儀式、上午9時唱班出廟，出巡南、北港（清時笨港範圍，包括雲林縣北港鎮、嘉義縣六腳鄉蘇厝村、新港鄉南港村、共和村、板頭村）。北港朝天宮迎媽祖被稱為「北港人的第2次過年」，於民國100年被列為國家重要民俗，是台灣最盛大的媽祖慶典之一。依地方習俗，藝閣沿途會向民眾拋灑禮品，加上「請客文化」，使北港街區幾乎擠滿人潮。北港犁炮為遶境重頭戲，今年設置18處贊炮場，將施放大量鞭炮迎駕。因應過往曾有火災意外，消防單位已強化安全管理。北港朝天宮迎媽祖另一項重點活動真人藝閣，小朋友裝扮成民間故事、神話人物（如白蛇傳、封神榜），坐在裝飾華麗的車上。藝閣會沿途向民眾撒糖果、餅乾、文具等紀念品，是北港最具特色的「小過年」景象。國曆5月5日（一）至5月9日（六），連續5天。共有59輛真人藝閣車參與。北港朝天宮提醒，藝閣車由大同路出發後才准拋擲福品，藝閣遊境期間，北港溪畔河堤停車場謝絕遊客停車。雲林縣警察局北港分局表示，5月5日、6日媽祖出巡後，5月7日至9日媽祖誕辰當天，成千上百由北港朝天宮分靈的廟宇都將回廟進香，又會湧入一波人潮與車潮，因此北港鎮實施機動交通管制時間將從5月5日持續至9日。北港朝天宮迎媽祖活動也將連續4天透過官方社群平台、Youtube線上進行直播，還請曾甜、柯大堡、余凱揚、陳昭瑋、開開等知名藝人進行直播，讓信眾不用到場也能透過雲端共襄盛舉。