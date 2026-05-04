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總統賴清德成功突破中國封鎖，以搭乘史王專機直飛的途徑，2日抵達我國非洲友邦史瓦帝尼，讓中國外交部氣炸，火速開罵「偷渡」，而國民黨主席鄭麗文今（4）日竟然痛批，「這種總統就是應該早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴」。賴清德2日順利抵達史瓦帝尼訪問，沒想到國民黨先是送上祝福，又酸先前出訪受阻是因為嚴重誤判國際形勢，要國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討。鄭麗文今（4）日上午接受廣播節目專訪時表示，前總統馬英九的8年外交休兵取得了重大成果，民進黨不屑一顧，不接受九二共識之後，看到斷崖般的斷交，雖然賴清德成功訪友邦，「但過程不應該深思嗎？」鄭麗文痛批，「大費周章的結果到底換來什麼？讓國際看笑話！」，這樣子的「戲碼」難道還要一而再再而三上演嗎？要面對中華民國外交困境如何真正實質突破，擴大國際社會參與，這才是癥結所在，不要迴避問題。鄭麗文開嗆，希望國安會、總統府能好好深思，「雖然我講過N遍，但我也知道他們聽不進去，聽不進去沒關係，我們2028政黨輪替，就不要再繼續讓中華民國面對這樣子的困境與窘境…這種總統就是應該早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴」。