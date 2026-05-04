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國民黨新北市長參選人李四川近期在社群平台Threads設立帳號，盼爭取年輕族群，卻被質疑有些內容是「硬蹭」。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（4）日表示，候選人經營社群媒體，是非常自然的事情，每個人也都會有其風格、節奏。蘇巧慧今出席衛福部台北醫院54週年院慶大會，並接受媒體聯訪。蘇巧慧表示，非常高興能到部北醫院參加盛大的典禮，部立醫院是他從2016年擔任立法委員以來，與立委吳秉叡一直共同爭取，希望其設備能夠更更新、造福更多的人，也很高興，他們努力下，爭取到60億的經費，增建急重症的大樓，將在明年啟用。蘇巧慧提到，在新莊、五股、泰山，甚至更多的範圍，很多的居民都能因此受到照顧，今天是部北正式成為重度急救責任醫院，以及達文西技術也能開始在這裡被操作，能看得出來，不但有更好的醫療設備，也有更精密的技術，這對新莊人、對五股、泰山這附近居民而言，能夠搶救寶貴的黃金時間，大家來講都是福音。媒體詢問，李四川最近積極經營Threads的，被網友發現，李有一些留言就很像是「硬蹭」？蘇巧慧說，候選人經營社群媒體，是非常自然的事情，每個人也都會有其風格、節奏，他的話，就是不斷地找出最新、最有創意、最有活力的題材，跟大家互動，也藉此跟大家報告他的政策和願景，希望能夠得到更多市民的認同。