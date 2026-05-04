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玻纖布大廠富喬於今（4）日召開董事會，盤後公布第一季財報，獲利4.57億元，年增高達167%，EPS達0.79元，年增139%。董事會也決議配發每股共計1元的股利，包含0.5元現金與0.5元股票。富喬本季財報三率三升，第一季營收18.81億元，季增14%、年增36%；營業毛利6.76億元，換算毛利率為35.97%，較去年同期29.73%大躍進；營業利益4.02億元，營益率21.37%，去年同期為19.69%；本期淨利4.57億元，淨利率24.34%，去年同期為15.92%。公司今日也宣布，董事會決議通過，將由資本公積發放0.5元現金股利，預計發放總金額約為2.92億元。另外由盈餘轉增資配股0.5元，預計配發總股數達2924萬股。由於全球高階玻纖布在AI發展帶動下，需求大增，富喬從去年以來股價就狂飆257%，4日股價上漲0.46%，收在109元，成交量39562張。今年以來股價上漲15%。