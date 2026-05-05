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▲曾沛慈的個人微博熱度值拿下第一名，突破百萬大關，這代表有許多粉絲為她進行線上投票。（圖／微博＠乘風2026）

▲曾沛慈說自己沒想過會有這麼多粉絲幫她投票，她甚至一度好奇問公司團隊，票從哪來的。（圖／微博＠笙南）

台灣女星曾沛慈近日到中國參加競演類實境節目《乘風2026》（又名浪姐7），精彩演出讓她備受關注，微博熱度值更在3日突破百萬大關，超高人氣讓其他參賽的女星望塵莫及。而曾沛慈本人對於自己近日的高熱度也感到受寵若驚，1日播出的節目中，她還詢問工作人員：「這些票到底是哪裡來的？」呆萌提問讓粉絲笑翻直呼：「曾沛慈是不是不知道自己有多紅？」《乘風2026》官方微博3日發文，祝賀曾沛慈的「微博熱度值」突破100萬大關，這個由粉絲線上投票的數值目前還在持續上升中。而曾沛慈拿下的是斷層式第1，第2名的烏蘭圖雅只有34.8萬，和曾沛慈相距甚遠；第3至5名則分別是徐夢潔、陳瑤、張月，熱度值依序為33.8萬、32.5萬、24.3萬。曾沛慈圈粉的主要原因是她實力堅強，面對全開麥的直播舞台，幾乎零走音。即便不小心在錄音室吞到蟲子、氣管發炎，曾沛慈看完醫生吃藥後，也照常繼續練習，配合所有姐姐，還不忘照顧隊友、幫忙和聲，讓團隊氛圍熱絡。加上而曾沛慈演過《終極三國》、《終極一班2》系列電視劇，知名度本來就高，因此這次上《浪姐》表演，粉絲都自主為她投票，希望人美歌聲甜的曾沛慈能一路晉級，殺到決賽。節目組日前在後期採訪時，也詢問曾沛慈有沒有什麼話想對支持者說。曾沛慈笑答：「」曾沛慈對於每次在表演後拿下的高票都感到訝異，還特地上網爬文，想知道大家投給她的原因，結果發現很多人都在說是《終極》的力量團結，讓她既感動又感謝。粉絲看到曾沛慈的反應則笑說：「沛慈對自己的人氣一無所知，姐姐真的太可愛了，我們會繼續支持你，一直為你打call的」、「曾沛慈是不是不知道自己有多紅」、「家慈（指曾沛慈）真的好單純，像大狗狗一樣萌」、「要歌聲有歌聲、要顏值有顏值，不投給妳要投給誰」、「《終極》king（角色名）霸氣回歸」。