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▲吳卓源於IG曬出一段59秒的彈琴影片。（圖／吳卓源IG@juliawu94）

男星朱軒洋2年前在網紅女友Cindy出國期間，偷偷與吳卓源約會，被狗仔抓包劈腿。事後朱軒洋與Cindy分手，吳卓源則被罵是小三。不料在上個月22日兩人高調認愛，吳卓源再度挨轟是「小三扶正」。而認愛9天後，吳卓源在1日悄悄更新動態，PO出一段雙手彈琴的59秒影片，全程無露臉、也沒有出聲音，直接引來千人按讚。吳卓源在1日悄悄更新IG，分享一段彈鋼琴的影片。她在影片中放上路上的街景，中間一個小框框裡則是自己彈琴的模樣。影片全程無露臉、也沒有說話聲，僅用琴聲跟粉絲交流，短短59秒的影片，就吸引1200多名粉絲按讚，但可能是關閉留言功能的關係，留言區沒有任何的留言。吳卓源與朱軒洋於上個月再度爆出熱戀緋聞後，兩人都發文認愛，吳卓源透過手寫信方式，開頭便對關心她的朋友致歉，並表示決定誠實面對大眾與自己的感受。她表示在2年前事件爆發後，曾立刻調整生活步調，並與身邊的人刻意保持距離。但經過一段時間的沉澱後，她發現自己與朱軒洋之間的感情並未消失，「發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情。」吳卓源說正是在這樣的前提下，近期兩人才會再度產生交集，正式對外承認了這段備受關注的感情現狀。朱軒洋也透過經紀人證實和吳卓源復合，她先是道歉自己讓許多人失望後，表示在陷入感情爭議的這些日子中，自己一直在學著如何成為一個更好的人，「在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」最後兩人決定重拾愛火，一起扶持對方走下去。對於兩人的認愛，朱軒洋前女友Cindy沒有公開發文寫下任何文字，只是默默在IG限時動態上傳一張照片。只見照片中有綠色包裝的洋芋片和冰棒，且冰棒包裝上還寫著紅心芭樂的雪糕有「茉莉綠茶外殼」，似乎表達了Cindy當初被戴綠帽的心境，「綠茶外殼」更被粉絲解讀成是在開酸吳卓源。