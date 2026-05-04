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防治以「切斷鼠群生存鍊」為核心 公衛師：不是僅靠事後清掃

近期北部曾經出現漢他病毒感染確診案例，雙北鼠患引發各界關注。北市公共衛生師公會表示，民眾無須過度恐慌，但以城市環境而言，如下水道、垃圾堆積區或人口密集社區，提供老鼠理想棲息條件，使人鼠接觸頻繁，顯著提升健康風險。公衛師公會表示，老鼠是多種人畜共通傳染病的宿主，包括漢他病毒、鉤端螺旋體，以及可能引起鼠斑疹傷寒和鼠咬熱的病原體，其出沒、也容易引發居民恐慌，影響社區生活品質。而疾病發生率因地區而異，但老鼠數量與人鼠接觸頻率是關鍵驅動因子。公衛師公會提醒，城市環境如下水道、垃圾堆積區或人口密集社區，提供老鼠理想棲息條件，使人鼠接觸頻繁，顯著提升健康風險。鼠害防治因此不僅關乎個人健康，更直接影響整體公共衛生、居民安全感與環境品質。公衛師公會強調，防治工作應以「切斷鼠群生存鏈」為核心，而非僅靠「事後清掃」。成熟鼠群對健康威脅最大，單純毒殺或捕鼠若未輔以環境整治，可能打亂生態，反而加速疾病傳播。正確策略應以環境清理為主，毒餌或誘捕為輔，並遵循「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」3大防治原則。公衛師公會說，民眾於清理地下室、倉庫、閣樓等老鼠可能出沒空間時，應注意全程戴一次性口罩及手套，避免直接接觸鼠糞、尿液或受污染物品；污染區域應先以稀釋漂白水（1：10）或酒精消毒，再以濕布擦拭，切勿直接掃動或拍打，以免揚起含病原體的微粒。公衛師公會提到，清掃後保持室內通風，廢棄物妥善密封包裝；兒童與寵物應避免進入清掃區域。如出現發燒、肌肉酸痛或呼吸困難等症狀，應立即就醫，並主動告知醫師曾接觸老鼠或其排泄物的經歷。居住密度高、衛生設施不足、垃圾管理不完善等條件，容易使老鼠密度上升，居民健康風險隨之提高。公衛師公會提醒，衛生單位應主動加強支援，包括提供防護物資、協助環境清理、執行環境巡檢及推動健康教育。居民若缺乏防護資源或相關知識，可向地方公所、社區發展協會或非營利組織尋求協助，以有效降低疾病暴露風險。老鼠相關疾病症狀因常與感冒類似，包括發燒、肌肉酸痛與倦怠，容易被誤診或延誤就醫。公會提醒，基層醫療人員應提升對老鼠相關疾病的診斷敏感度，以促進早期診斷與治療，降低重症或併發症風險。