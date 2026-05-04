美式賣場好市多（Costco）除了有各式生活用品之外，連汽機車用品也有，有好市多會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，好市多居然開始賣機車輪胎，共有5款的正新速克達胎，價格在985到1396元之間，不過有內行提醒，買了好市多輪胎之後，還要自己找車行安裝，可能會有額外的金錢支出。
好市多開賣機車輪胎 內行指請車行裝更貴
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，「好市多居然開始賣機車輪胎了」，包括正新速克達胎的90/90-10 CS-06售價985元、100/90-10 CS-06售價999元、110/70-12 CS-06售價1319元、130/70-12 CS-06售價則是1369元，不過這些輪胎都不能在好市多的輪胎中心安裝。
有內行人指出，拿著輪胎到機車行安裝，還要再加200到300元，有些比較貴的可能還要500元，不如直接跟車行叫料，給車行老闆賺錢，師傅還可能會檢查得仔細一點，還有一些車行甚至不會幫忙裝自備輪胎的。
售價偏貴！眾人不領情 批有夠盤
許多人也紛紛表示，「不含安裝賣這種價，超盤」、「貴，讓我看不起好市多了」、「拿去機車行還要看車行臉色」、「等好市多能夠安裝機車輪胎再來考慮」、「無安裝服務⋯⋯工資給外面宰爆，還會被老闆數落」、「這價格真的對得起會員嗎？越來越把消費者當盤子了」、「價格沒競爭力」。
有其他人指出，好市多的這個價格，不如再貼一點錢，就能直上米其林輪胎，反正一樣都要去外面車行付費安裝，「如果喜歡台灣胎，個人用GMD閃電胎，給你參考」、「國產胎，好市多不敢低於市價，區域經銷商會跳腳」、「有夠盤，正新就漲價不能再用了」。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，「好市多居然開始賣機車輪胎了」，包括正新速克達胎的90/90-10 CS-06售價985元、100/90-10 CS-06售價999元、110/70-12 CS-06售價1319元、130/70-12 CS-06售價則是1369元，不過這些輪胎都不能在好市多的輪胎中心安裝。
有內行人指出，拿著輪胎到機車行安裝，還要再加200到300元，有些比較貴的可能還要500元，不如直接跟車行叫料，給車行老闆賺錢，師傅還可能會檢查得仔細一點，還有一些車行甚至不會幫忙裝自備輪胎的。
許多人也紛紛表示，「不含安裝賣這種價，超盤」、「貴，讓我看不起好市多了」、「拿去機車行還要看車行臉色」、「等好市多能夠安裝機車輪胎再來考慮」、「無安裝服務⋯⋯工資給外面宰爆，還會被老闆數落」、「這價格真的對得起會員嗎？越來越把消費者當盤子了」、「價格沒競爭力」。
有其他人指出，好市多的這個價格，不如再貼一點錢，就能直上米其林輪胎，反正一樣都要去外面車行付費安裝，「如果喜歡台灣胎，個人用GMD閃電胎，給你參考」、「國產胎，好市多不敢低於市價，區域經銷商會跳腳」、「有夠盤，正新就漲價不能再用了」。