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石英元件大廠晶技於今（4）日召開董事會並公布第一季財報。晶技今年首季獲利達4.5億元，較去年同期的4.71億元，年減約4.54%；單季每股盈餘（EPS）為1.32元，年減4.35%。晶技第一季營收33.39億元，年增5.46%。然而，在獲利結構方面，首季營業毛利為10.79億元，較去年同期的11.2億元年減，換算毛利率約32.33%，不及去年同期35.39%；營業利益落在5.03億元，較去年同期年減。晶技今日也同步公告，代子公司台晶（寧波）電子宣布將發放1.2億元人民幣的股利，扣除10%的代扣繳企業所得稅後，預計將有1.08億元人民幣的餘額會匯回母公司台灣晶技，帶來一筆可觀的實質現金流。由於股價波動大，晶技4月21日進入第二次處置，目前為每20分鐘撮合盤，今日股價上漲8.5%，收166元，成交量2408張。今年以來股價大漲106%，市場看好卡位低軌衛星，加上從4月1日起，對頻率元件產品調漲5%至10%，帶動市場買單。