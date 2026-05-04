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▲金熙元（左）對於和朴寶英（右）傳緋聞感到很抱歉，將近1年不敢聯絡朴寶英。（圖／YT@ddeunddeun）

韓國演員朴寶英、李光洙、金熙元最近登上YouTube節目《藉口GO》宣傳新作《賭金》，朴寶英自曝一段過去的「緋聞黑歷史」，自己人生中第一次被傳戀情，對象就是大她19歲的金熙元，當時金熙元似乎覺得很抱歉，將近1年沒有聯絡朴寶英，一旁的李光洙則對此感到很不平衡，直呼：「怎麼不是跟我傳緋聞！」朴寶英、金熙元、李光洙一同為Disney+新劇《賭金》宣傳，事實上，三人早在2015年就曾一同拍攝電影《魚男悲歌》，聊起過往合作經歷時，朴寶英主動提起當年那段被誤傳的戀情，指著金熙元笑稱：「我第一次爆出緋聞，就是跟前輩！」意外掀起現場一陣笑聲。朴寶英解釋，自己與金熙元私下交情不錯，平時就常相約吃飯、喝咖啡，沒想到因此被外界誤會。她回憶大約6年前，兩人和《魚男悲歌》導演權五光一起相約吃帝王蟹大餐，沒想到卻被傳成兩人單獨去旅行，戀情傳聞因此傳開。更巧的是，當時朴寶英正處於更換經紀公司的時期，而金熙元又因重感冒臥病在床，雙方都無法即時回應，導致謠言迅速擴散。金熙元事後因為對此感到內疚，甚至一度長達1年未主動聯絡朴寶英。直到她某天凌晨忍不住打電話質問，雙方才終於把話說開，直到現在兩人還是好朋友。同樣是朴寶英異性朋友的李光洙聽完這段插曲後卻吃醋表示，當年看到新聞時有點自尊心受傷，明明兩人也很常出去吃飯、聊天，「為什麼是熙元哥，不是我？」主持人劉在錫猜測可能是因為李光洙有女友李先彬了，李光洙則補充那是在兩人交往前，語氣中充滿了不解，讓現場笑聲不斷。三人輕鬆逗趣的互動，也替新劇《賭金》增添不少話題，而《賭金》已於4月29日在Disney+正式上線，台灣時間每週三15:00更新兩集。