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總統賴清德成功突破中國封鎖，以搭乘史王專機直飛的途徑，2日抵達我國非洲友邦史瓦帝尼，相關話題持續引發熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚今（4）日發文直呼，當他看到賴總統成功出訪史瓦帝尼，除了感動還有點激動，最後也祝總統此行順利，「台史邦誼穩固、中華民國加油！台灣加油！」，文章按讚數飆升。黃暐瀚今日在臉書發文表示，週六看到賴總統的發文，表示已經順利抵達友邦史瓦帝尼，他除了感動，還有一點激動，「感動」是來自於一位「中華民國國民」看到「中華民國總統」成功出訪友邦，不管這個元首是不是賴清德，或是過去的總統「蔡英文、馬英九、陳水扁、李登輝」，都他覺得感動。黃暐瀚指出，「激動」是因為儘管遭受出訪壓力，賴總統仍堅定完成外交計劃，史國方面的軍禮接待、對等儀節，都足以證明兩國邦誼穩固。黃暐瀚強調，國家的榮耀就是國人的榮耀，若國家受辱，則是你我一同受辱，你無法替別人決定如何感受，但你可以選擇自己的堅持，「我堅定支持中華民國的總統出訪中華民國的友邦，祝總統此次行程順利，台史邦誼穩固、中華民國加油！台灣加油！」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「台灣加油，總統加油」、「外交如此艱困，舉步維艱，但凡一點點成果都值得喝采，難以想像那些訕笑揶揄的人，他們到底是哪一國的～」、「讓熱愛這塊土地的人都一起加油」、「榮耀的時刻！」、「代表國家都應給予肯定」。