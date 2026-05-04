台灣一對年輕夫妻去年11月準備從日本返回台灣時，搞錯了搭機機場，慌忙趕到成田機場卻已經超過了報到時間，所幸在四名地勤人員的協助之下順利登機。夫婦倆回台後特地對四人表達感謝之意，成田機場後續也頒獎表揚這四名地勤人員。
根據讀賣新聞報導，一對台灣夫婦在去年11月準備從日本返回台灣，沒想到搞錯了搭機的機場，原本要去成田機場卻跑到了羽田機場，在飛機即將起飛前夕才匆忙趕抵成田機場。
儘管當時距離起飛時間所剩無幾，但這四名地勤人員仍迅速展開跨公司協作，在短短20分鐘內完成報到手續並指引旅客趕往登機門，讓這對夫婦順利搭上返回台灣的班機。
這4名地勤分別為全日空（ANA）成田機場服務公司的23歲鈴木葉奈、25歲石神美海、38歲藤田真知子，以及長榮航空36歲的廣畑良樹，4人齊心協力幫助台灣旅客搭上全日空和長榮班號共用的客機。
據悉，這對夫婦對能及時登機感到由衷寬慰，事後更向工作人員致謝表示：「對於如此親切且盡心盡力的協助，深表感激。」
這四名地勤人員也在成田機場表彰卓越服務人員的「2025年CS大獎（Customer Satisfaction Award）」年度總冠軍評選中，脫穎而出獲得殊榮。
「CS大獎」由機場內業者組成的「成田機場CS協議會」主辦，旨在提升機場工作人員的服務水準與工作熱忱。
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儘管當時距離起飛時間所剩無幾，但這四名地勤人員仍迅速展開跨公司協作，在短短20分鐘內完成報到手續並指引旅客趕往登機門，讓這對夫婦順利搭上返回台灣的班機。
這4名地勤分別為全日空（ANA）成田機場服務公司的23歲鈴木葉奈、25歲石神美海、38歲藤田真知子，以及長榮航空36歲的廣畑良樹，4人齊心協力幫助台灣旅客搭上全日空和長榮班號共用的客機。
據悉，這對夫婦對能及時登機感到由衷寬慰，事後更向工作人員致謝表示：「對於如此親切且盡心盡力的協助，深表感激。」
這四名地勤人員也在成田機場表彰卓越服務人員的「2025年CS大獎（Customer Satisfaction Award）」年度總冠軍評選中，脫穎而出獲得殊榮。
「CS大獎」由機場內業者組成的「成田機場CS協議會」主辦，旨在提升機場工作人員的服務水準與工作熱忱。