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總統賴清德出訪史瓦帝尼，於當地時間2日下午（台北同日晚間）前往滿都樓（Mandvulo）國際會議廳，參加軍禮歡迎儀式、兩國元首會談、贈禮等行程。對此，總統府發言人郭雅慧受訪表示，賴總統此行準備五頭牛隻致贈史瓦帝尼國王，以及三頭牛致贈王母，展現對史國傳統禮俗的尊重，也象徵台史邦誼深厚。臉書粉專「Mr.柯學先生」發文曝光禮物含意，直呼「太酷了！」知情人士指出，台灣歷任總統、部長歷次訪問史瓦帝尼時，也都會依循當地禮俗致贈牛隻；一般而言，致贈國王時，總統層級致贈五頭牛隻，部長層級則致贈三頭牛隻。牛在史國文化中象徵財富，可用於換地、嫁娶等重要場合，也是重大節慶中致贈尊者的珍貴賀禮，因牛隻可持續繁殖，贈牛不僅有祝福對方繁榮興盛之意，也象徵雙方情誼永續、生生不息。臉書粉專「Mr.柯學先生」發文直呼「太酷了！賴清德本次出訪，載了八頭牛送給史瓦帝尼！」並表示「牛在史瓦帝尼，可是十分貴重的禮物！」，引發關注。而賴總統送給史王的賀禮創意滿滿，除了牛隻之外，還包括一架來自蘭嶼達悟族的拼板舟模型，以及國宴茶等具有台灣特色的禮品，包括泰雅染織披肩、來自台北101的疊疊杯；還有曾在世界綠茶評比拿下金賞大獎、來自蘭嶼達悟族青年所打造的拼板舟、登上2024年國宴的台東鹿野茶，送至史瓦帝尼。