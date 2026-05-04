一艘在大西洋航行的郵輪、荷蘭海洋探險（Oceanwide Expeditions）旗下宏迪斯號（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，至今3人死亡、另外3人疑似染病，其中一人經實驗室檢測確認感染漢他病毒，這艘船自3月20日從阿根廷烏蘇懷亞（Ushuaia）港出發，船上載有150名旅客。究竟老鼠可能如何上船？船舶公司也公布郵輪的停靠地點。
荷蘭籍郵輪確診漢他病毒案例
根據BBC與NBC報導，世界衛生組織（WHO）提到，宏迪斯號船上有一例確診病例和五例疑似病例，該船從阿根廷前往維德角。一名69歲的英國公民目前在南非約翰尼斯堡的加護病房中。當地官員透露，他已確認感染了漢他病毒。英國外交部表示正密切關注相關報導，並準備為英國公民提供支援。
根據荷蘭海洋探險網站上的行程，宏迪斯號於3月20日自阿根廷南部的烏斯懷亞出發，並於5月4日完成航程抵達維德角，目前停泊在普拉亞外海、該船是一艘長約107.6公尺（353英尺）的極地郵輪，可容納170名乘客，約有80間艙房，並配有57名船員、13名導遊及1名醫師。
確診漢他病毒郵輪航線怎麼走？
南非衛生部發言人莫哈勒（Foster Mohale）表示，這艘由荷蘭海洋探險公司營運的郵輪宏迪斯號，船上約載有150名乘客，3周前從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，沿途停靠南極大陸、福克蘭群島、南喬治亞島、南丁格爾島、崔斯坦、聖赫勒拿、亞森欣島，最終抵達維德角。
在世衛組織確認三人死亡之前，莫哈勒曾表示已有兩人死亡，分別是一名70歲男子與一名69歲女子為荷蘭籍夫婦。這名衛生官員表示，男子突然發病，出現發燒、頭痛、腹痛及腹瀉等症狀，並在抵達南大西洋英屬領地聖赫勒拿島時死亡。女子也在船上發病，隨後被後送至南非，在約翰內斯堡的一家醫院去世。
第三名死者同樣為荷蘭籍，荷蘭海洋探險公司表示，目前正安排將其遺體遣返回國，同時還包括一名與其關係密切的乘客。該公司也證實，有兩名船員需要緊急醫療照護，但維德角當局尚未批准他們下船就醫。公司強調，「所有乘客的下船與醫療篩檢需要與當地衛生當局協調，我們正與其保持密切溝通。」
漢他病毒可能造成什麼症狀？
微生物學家威爾斯（Siouxsie Wiles）表示，從接觸到漢他病毒到出現症狀的時間可能介於一至八週之間。她提到，「在這樣的潛伏期下，未來幾天或幾週內，可能會看到更多人發病」。
美國疾病管制與預防中心稱，漢他病毒主要透過接觸囓齒動物或其尿液、糞便和唾液傳播，症狀包括發燒、呼吸困難、疲勞和噁心；漢他病毒感染可引起漢他病毒肺症候群，該病會影響肺部，在美國造成超過三分之一的患者死亡；以及出血熱併腎症候群，這是一組類似的疾病，會影響腎臟。
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根據BBC與NBC報導，世界衛生組織（WHO）提到，宏迪斯號船上有一例確診病例和五例疑似病例，該船從阿根廷前往維德角。一名69歲的英國公民目前在南非約翰尼斯堡的加護病房中。當地官員透露，他已確認感染了漢他病毒。英國外交部表示正密切關注相關報導，並準備為英國公民提供支援。
根據荷蘭海洋探險網站上的行程，宏迪斯號於3月20日自阿根廷南部的烏斯懷亞出發，並於5月4日完成航程抵達維德角，目前停泊在普拉亞外海、該船是一艘長約107.6公尺（353英尺）的極地郵輪，可容納170名乘客，約有80間艙房，並配有57名船員、13名導遊及1名醫師。
確診漢他病毒郵輪航線怎麼走？
南非衛生部發言人莫哈勒（Foster Mohale）表示，這艘由荷蘭海洋探險公司營運的郵輪宏迪斯號，船上約載有150名乘客，3周前從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，沿途停靠南極大陸、福克蘭群島、南喬治亞島、南丁格爾島、崔斯坦、聖赫勒拿、亞森欣島，最終抵達維德角。
在世衛組織確認三人死亡之前，莫哈勒曾表示已有兩人死亡，分別是一名70歲男子與一名69歲女子為荷蘭籍夫婦。這名衛生官員表示，男子突然發病，出現發燒、頭痛、腹痛及腹瀉等症狀，並在抵達南大西洋英屬領地聖赫勒拿島時死亡。女子也在船上發病，隨後被後送至南非，在約翰內斯堡的一家醫院去世。
第三名死者同樣為荷蘭籍，荷蘭海洋探險公司表示，目前正安排將其遺體遣返回國，同時還包括一名與其關係密切的乘客。該公司也證實，有兩名船員需要緊急醫療照護，但維德角當局尚未批准他們下船就醫。公司強調，「所有乘客的下船與醫療篩檢需要與當地衛生當局協調，我們正與其保持密切溝通。」
漢他病毒可能造成什麼症狀？
微生物學家威爾斯（Siouxsie Wiles）表示，從接觸到漢他病毒到出現症狀的時間可能介於一至八週之間。她提到，「在這樣的潛伏期下，未來幾天或幾週內，可能會看到更多人發病」。
美國疾病管制與預防中心稱，漢他病毒主要透過接觸囓齒動物或其尿液、糞便和唾液傳播，症狀包括發燒、呼吸困難、疲勞和噁心；漢他病毒感染可引起漢他病毒肺症候群，該病會影響肺部，在美國造成超過三分之一的患者死亡；以及出血熱併腎症候群，這是一組類似的疾病，會影響腎臟。