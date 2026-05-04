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▲鄭在玹剛退伍馬上宣布展開巡演。（圖／IG@nct）

韓國人氣男團NCT成員鄭在玹昨（3）日正式退伍，才剛結束一年半軍旅生活的他，今天馬上宣布展開「JAEHYUN FAN-CON MONO」巡迴演出，其中也確定7月4日、5日登上台北流行音樂中心與台灣粉絲見面，消息一出馬上讓西珍妮（粉絲名）嗨翻準備搶票。昨天才剛離開軍隊的鄭在玹，今天馬上火速啟動個人活動，宣布展開「JAEHYUN FAN-CON MONO」巡迴演出，首場將於6月6日至7日在首爾登場，接著前往雅加達、曼谷等地，並且於7月4日、5日登上台北流行音樂中心與台灣粉絲見面，消息一出立刻掀起搶票關注。鄭在玹於2024年11月入伍，服役於陸軍軍樂隊，期間因體格變得更加壯碩，加上長時間戶外活動曬黑膚色，一度被粉絲戲稱為「韓國隊長」，與過去白皙形象形成反差，不過退伍當天他已恢復偶像狀態，氣色紅潤被網友狂讚「水蜜桃回來了」，顏值再度刷新討論。值得一提的是，同團成員金廷祐也因在同一部隊服役，他特地休假現身迎接，兩人互動超溫馨，展現深厚隊友情誼，讓粉絲感動不已。事實上，在入伍前鄭在玹就準備好許多影片，讓粉絲在他服役期間仍能透過「存貨」維持跟偶像的連結，一年半的當兵日子中依然陪在粉絲身邊，如今正式回歸舞台，讓粉絲超期待他接下來將在音樂領域上推出什麼樣驚奇的新作品。